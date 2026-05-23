Trasladado un hombre en helicóptero a un hospital de Huelva tras sufrir un infarto en el Vado del Quema (Sevilla)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años, natural de Valencia, ha sufrido este jueves un infarto mientras que se encontraba en la zona del Vado del Quema, en Sevilla, por lo que tuvo que ser trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario de Huelva.

Según ha detallado la Guardia Civil de Sevilla en un comunicado, el incidente se produjo sobre las 13,30 horas. Los servicios sanitarios acudieron al lugar del accidente para llevar a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, por lo que lograron estabilizar y reanimar al paciente.

Debido a la complejidad del terreno y la dificultad de acceso a la zona, efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, conocedores del entorno, escoltaron a la ambulancia hasta el punto habilitado para la toma de tierra del helicóptero sanitario del 061.

Una vez en el lugar, el paciente fue evacuado en helicóptero hacia un centro hospitalario de la provincia de Huelva para recibir asistencia médica especializada.