Sanz confirma que el incendio de Almonte (Huelva) está confinado y se estudian alternativas para hermandades

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, siguiendo la progresión del incendio de Almonte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que el incendio declarado este domingo en el paraje Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva) "está confinado entre las arenas y las marismas sin potencial de salida" pero se buscan alternativas para el regreso de las hermandades afectadas.

En una comparecencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrada de la aldea de El Rocío (Cecopi), el consejero también ha recalcado que "ha sido una noche con más viento del previsto con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora en una zona donde los vehículos se mueven con mucha dificultad", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Aun así, ha incidido en que la cola del incendio "está sin actividad, mientras que la cabeza progresa lentamente contra el viento", siendo la superficie afectada "menor a lo estimado ayer". "El arranque del fuego fue muy severo, pero ahora arde con poca afección a las copas de los árboles, por lo que la regeneración será más rápida", ha destacado.

De este modo, Antonio Sanz ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población y a las hermandades. "Estamos en contacto con las hermandades y tendremos una reunión posterior a la entrada en la ermita de la Virgen del Rocío para informar de alternativas porque la zona no se puede cruzar", ha anunciado, al mismo tiempo que ha recalcado que "la zona afectada es una zona de intervención hasta la extinción completa del incendio", por lo que no es transitable.

En este sentido ha anunciado que "en esa reunión se le va a plantear utilizar la playa, estableciendo dos días de salida, como está previsto, de manera que las hermandades de Cádiz no llegarían a la zona de incendio hasta el martes", ofreciendo también a las que prefieran ir por carretera como alternativa.

Los medios aéreos desplegados actualmente en la zona son tres helicópteros pesados, uno de ellos perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, así como tres semipesados, cuatro aviones de extinción (dos de carga en tierra y dos anfibios) y un equipo de coordinación. En total, once medios aéreos movilizados, de incorporación progresiva, más 120 profesionales. También se han movilizado ocho autobombas y cuatro tractores con grada.

En el ámbito técnico y de apoyo intervienen la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Respecto a la intencionalidad del fuego, Antonio Sanz ha reiterado "la sospecha respecto a esa posibilidad". "La zona, el día, la hora y varios incendios en la misma zona es bastante llamativo, sospechoso y realmente todo parece indicar que pudiera tratarse de un incendio que tuviera un origen intencional", ha recalcado.