Sanz destaca el refuerzo de la seguridad en El Rocío (Huelva) en la inauguración del nuevo Cecopi

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura las instalaciones y equipamiento del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en El Rocío, en Almonte (Huelva). - María José López - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado este martes, acompañado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, representantes de la Hermandad Matriz y responsables de Salud, Emergencias y Protección Civil, el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de El Rocío. Una nueva infraestructura destinada a reforzar la seguridad de la Romería del Rocío y a mejorar la respuesta ante emergencias durante todo el año gracias a una inversión de más de cuatro millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el consejero ha destacado que la puesta en marcha de este centro permitirá coordinar de forma "más eficaz" a todos los operativos implicados en el dispositivo del Plan Romero, en el que participan más de 7.000 efectivos, y se cumple el compromiso adquirido hace dos años de dotar a este enclave de "una instalación acorde a la magnitud de la romería más importante de Europa".

"Estamos haciendo realidad un sueño histórico, inauguramos el Cecopi de El Rocío, un espacio que convierte este lugar, que es el epicentro de la devoción mariana en el mundo, en un enclave todavía más seguro para el presente y para el futuro", ha recalcado.

Asimismo, Antonio Sanz ha apuntado que la protección va más allá de la propia romería porque este espacio "queda también para afrontar cualquier situación de emergencia que pueda producirse a lo largo del año como incendios, inundaciones o cualquier otro riesgo que afecte a este entorno tan singular".

"Además, podemos decir con satisfacción que cumplimos nuestra palabra y el nuevo Cecopi es ya una realidad", ha manifestado, toda vez que ha destacado la puesta en marcha del centro en un año de "especial significación" para el movimiento rociero "con el Traslado y la Venida Jubilar será un año de enorme intensidad espiritual y cultural, y eso significa que este Cecopi se estrenará desde el primer momento cumpliendo plenamente su función y con un uso muy intensivo".

Además de reforzar la seguridad de la romería, el Cecopi quedará como infraestructura permanente al servicio del municipio de Almonte durante todo el año. "Todos debemos sentirnos orgullosos de este nuevo Cecopi que representa también la cooperación institucional y el esfuerzo colectivo de muchas personas que han trabajado con un mismo propósito: cuidar y proteger aquello que forma parte de nuestra identidad", ha subrayado Antonio Sanz.

ÁREA DE OPERACIONES Y HOSPITAL PERMANENTE

La infraestructura, con una superficie de 6.048 metros cuadrados y 1.228 metros cuadrados construidos, incluye un centro de operaciones que triplica el espacio anterior y facilitará el trabajo conjunto de los distintos servicios de emergencias bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El objetivo es prevenir riesgos y mejorar la gestión de grandes concentraciones de personas y garantizar una respuesta rápida ante emergencias.

Entre las instalaciones destaca "de forma muy especial" el Centro de Atención Principal, un hospital con más de 500 metros cuadrados, que contará con unidad de traumatología, área de triaje, consultas de medicina general y pediatría, farmacia y salas de curas. Este espacio permitirá ofrecer una atención sanitaria completa en plena aldea durante los momentos de mayor afluencia de peregrinos.

El consejero ha señalado que se cuenta con "un auténtico hospital que aporta una enorme tranquilidad, la que da también contar con los mejores profesionales que año tras año se vuelcan para que cada Rocío la única noticia sea la celebración".

"INVERSIÓN SIN PRECEDENTES EN EMERGENCIAS"

El consejero también ha recordado que la puesta en marcha del centro forma parte de una estrategia más amplia de refuerzo de los servicios de emergencias en Andalucía, que incluye nuevas sedes de la Agencia de Emergencias, mejoras en infraestructuras del Plan Infoca y la renovación de medios materiales y operativos para la gestión de emergencias en toda la comunidad.

"En los últimos días hemos inaugurado la sede de la Agencia de Emergencias en Huelva y el Cecop de Andújar para reforzar la seguridad de la Romería de la Virgen de la Cabeza, y antes habíamos hecho lo propio con la sede de EMA 112 en Málaga", ha detallado Antonio Sanz.

En los últimos años, la Junta de Andalucía ha renovado los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de Hernán-Valle en Guadix (Granada), El Pedroso en Sevilla, Algodonales en Cádiz, y la base de la Sierra de las Nieves en Istán-Marbella en Málaga. "En dos legislaturas hemos renovado el 84 por ciento de las autobombas, con una inversión de más de 31 millones de euros, y seguimos incorporando nuevos medios y nuevas capacidades, y sólo en 2026 la Agencia de Emergencias de Andalucía contará con un presupuesto de 271 millones de euros, un 4,79 por ciento más", ha desgranado el titular de Emergencias.

En el acto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha estado acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos; el secretario general de Interior, David Gil; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García; la delegada de Salud y Consumo de Huelva, Manuela Caro; o el subdirector de Emergencias y Protección Civil, Eduardo Macías.

También han estado presentes el comisario jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Antonio Burgos Bermúdez, el director gerente del 061, Francisco Pozo, junto al director asistencial, José María Villadiego y el director del 061 en la provincia onubense, Juan Chaves, junto al jefe del servicio de Protección Civil de Huelva, José Luis Leandro; y el director del COP Infoca en Huelva, Alejandro López, entre otras autoridades.