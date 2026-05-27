Un total de 66 residentes formados en el Hospital Juan Ramón Jiménez finalizan su especialidad

Graduación de la promoción de residentes que concluyen su formación este año en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra la graduación de la promoción de residentes que concluyen su formación este año en el centro, un total de 66 nuevos especialistas, en 26 especialidades diferentes.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el salón de actos ha acogido una "emotiva ceremonia" que ha reunido a los homenajeados con sus tutores y compañeros, y ha estado presidida por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro, acompañada del director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega; la subdirectora de Enfermería, Auxiliadora Pereles; y la jefa de estudios, Pilar Martínez.

Durante el encuentro, los responsables les han trasladado su agradecimiento a la promoción, destacando los valores que han guiado su labor diaria: el compromiso con la excelencia, la empatía, el rigor profesional y la cercanía en el cuidado de los pacientes onubenses.

Asimismo, se ha puesto en valor el "papel esencial" de los tutores y de la Comisión de Docencia, cuya labor de guía y supervisión resulta clave para asegurar la calidad de la formación y el relevo generacional en nuestro sistema sanitario.

El acto ha finalizado con el deseo de un futuro lleno de logros y aprendizaje tanto a nivel profesional como personal y la proyección de un vídeo con los mejores momentos vividos estos años. También han recibido un diploma acreditativo y un detalle para recordar su paso por el hospital. Todos ellos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros han superado con éxito, o están a punto de hacerlo, el plan formativo previsto en el Programa de Especialistas Internos Residentes (EIR) destinado a graduados en diferentes ramas de Ciencias de la Salud.

De ellos, un total de 50 acaban este mes de mayo y otros 16 compañeros lo harán en julio. En concreto, de los 66 residentes que han culminado su formación este año, 38 son de diferentes especialidades hospitalarias repartidas en cuatro grandes bloques (Médicas, Médico-Quirúrgicas, Quirúrgicas y de Servicios Generales), una de Farmacia Hospitalaria, dos de Psicología Clínica y tres de Enfermería de Salud Mental.

Además, otros once y nueve de Medicina y de Enfermería Familiar y Comunitaria, respectivamente, que cuentan con su propia Comisión de Docencia en Atención Primaria y son formados también en este hospital. Y finalmente, dos de Medicina y Enfermería del trabajo, que igualmente disponen de su propia Comisión de Docencia.

Todos ellos, en este período de formación han llevado a cabo funciones asistenciales, docentes e investigadoras y han adquirido conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar su labor de manera progresiva, contando con la supervisión y el apoyo de un tutor principal que acompaña al residente en todo su proceso de especialización.

Antes de graduarse, los residentes reciben una evaluación continua de sus tutores y rotan por diferentes servicios, accediendo también a rotaciones en centros externos nacionales e internacionales de prestigio, debiendo superar una evaluación anual y otra final. La Comisión de Docencia del centro coordina todas las materias competentes en este ámbito.