Trabajadoras de industrias químicas y mineras de Huelva protagonizan la jornada 'Industria con nombre de mujer'

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, en el acto de inauguración de las jornadas 'Huelva: Industria con nombre de mujer'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, acompañado de la delegada de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, y del alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, Alberto Fernández, ha participado en el acto de inauguración de las jornadas 'Huelva: Industria con nombre de mujer' que se han celebrado en Centro Cultural Casa Grande de la localidad y cuyo objetivo es poner en valor la figura de la mujer dentro del sector industrial, energético y minero de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las jornadas, que se celebran en colaboración con la Diputación de Huelva, constan de dos mesas de debate. En la primera de ellas, denominada 'Mujeres que impulsan', han participado trabajadoras de Atlantic Copper, Sandfire Matsa y Moeve Química Palos y, la segunda de ellas, denominada 'Mujeres que avanzan' está protagonizada por representantes femeninas de Lain Tech, Grupo Gabitel e Insersa.

En ellas, las mujeres profesionales de la industria han compartido en primera persona su experiencia y su papel esencial en el sector. El encuentro busca de esta forma reconocer lo avanzado, sumar voces y seguir construyendo futuro desde la igualdad.

"Estas mujeres lanzan un mensaje muy claro a las nuevas generaciones, demostrando que el talento femenino ya está en la industria, que viene para quedarse, que viene para trabajar, para aportar, para sumar y que aportan liderazgo, conocimiento en estos sectores, que efectivamente son sectores que dan oportunidades reales", ha manifestado del delegado.

Por su parte, la delegada de Industria ha remarcado que "hay que seguir trabajando, promoviendo vocaciones femeninas en las carreras STEM, en la Formación Profesional dual, donde la presencia femenina cada vez es mayor". "Es necesario desterrar clichés y continuar potenciando su liderazgo".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Alberto Fernández, ha asegurado que "las jornadas llegan en un momento especialmente significativo en el que la industria, la energía y la minería están viviendo profundas transformaciones, transformaciones que no pueden entenderse ni afrontarse sin la participación activa, visible y reconocida de las mujeres".

"Durante demasiado tiempo, estos sectores han sido percibidos y estructurados como espacios masculinizados pero hoy sabemos que la industria, la energía y la minería también tienen nombre de mujer, y que ese nombre representa talento, innovación, rigor, liderazgo y capacidad de adaptación", ha señalado.

La jornada da continuidad a la iniciativa celebrada el pasado año que puso el foco en el liderazgo femenino. En esta nueva edición, el protagonismo se amplía para seguir visibilizando el papel de la mujer desde una perspectiva más cercana y diversa.

II SEMANA DE LA MUJER

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, pone en marcha la II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza, que se están desarrollando del 9 al 13 de febrero, con una programación de actos en las ocho provincias andaluzas que contarán con la participación de más de 100 mujeres.

La Consejería desarrolla actos específicos para promocionar la presencia de la mujer y hacerlas partícipes de las oportunidades profesionales que presentan sectores como el industrial, la minería, los proyectos de hidrógeno verde, las energías renovables y otros incipientes como el biogás.

El broche de oro a la Semana tendrá lugar este viernes con la presentación del catálogo digital '100 mujeres andaluzas en la industria', mujeres que son industria, que hacen industria y que la hacen crecer aportando valor desde diferentes posiciones desde el ámbito directivo, operaciones, ingeniería, consultoría y también lo público.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, en Andalucía hay un total de 88.200 mujeres ocupadas en la industria frente a 271.500 hombres, lo que supone que una de cada cuatro personas que trabajan en el sector industrial tiene nombre de mujer. Este indicador, que mide la participación que tienen las mujeres en el conjunto de sectores industriales, ha mejorado desde 2021, cuando se situaba en el 21,8%.