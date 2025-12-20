La última macrocolecta del año en Huelva alcanza los objetivos y registra 268 donaciones de sangre y plasma

Archivo - Donación de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha obtenido un total de 268 donaciones --249 de sangre y 19 de plasma-- en la macrocolecta celebrada esta semana en la capital, alcanzando los objetivos previstos. A las donaciones realizadas, 17 de las cuales han procedido de nuevos donantes, hay que sumar siete personas registradas como donantes de médula ósea.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Delegación de Salud y Consumo, que ha recordado que la principal novedad de esta cita es que, precisamente, se ha celebrado en la sede territorial al encontrarse en obras su emplazamiento habitual, la Casa Colón.

El Centro de Transfusión de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha reiterado su "agradecimiento" a la población onubense por "responder como siempre de manera masiva" a este tipo de llamamientos, a la vez que la anima a "seguir apoyando" esta práctica solidaria para "garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales".

En este sentido, recuerdan que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea.

La macrocolecta de esta semana ha sido la última de las cuatro previstas para este año por el Centro de Transfusión. Se ha organizado con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo navideño, en el que se produce un descenso en las donaciones por la acumulación de días festivos, de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan seguir manteniendo su actividad con total normalidad.

Junto con esta serie de campañas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a todos los municipios. La información sobre el horario y lugar de sus colectas se puede consultar en la web del SAS --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, dentro del apartado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía, disponibles en las plataformas Google Play y App Store. También puede seguirse la actividad del centro en sus perfiles en Facebook, X, TikTok e Instagram (@donanteshuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación, mientras que el plasma se puede donar cada 14 días. Los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia y no presentar riesgos de enfermedades transmisibles.

Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el 0 negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales y necesarios para las necesidades transfusionales de los hospitales.