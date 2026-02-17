Vázquez Medel, Argentina, Martín Lagares, Fernando Vergel y Antonio Pontón, 'Banderas de Andalucía' en Huelva

Archivo - El exdecano del Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, Fernando Vergel. - COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA - Archivo

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha dado a conocer este martes los nombres de las once personas o instituciones distinguidas como 'Banderas de Andalucía' 2026 en Huelva en reconocimiento a su aportación en diferentes ámbitos al desarrollo y crecimiento de la provincia y la comunidad. La gala de entrega de las banderas se celebrará el próximo lunes 23 de febrero a las 18,00 horas en el Teatro España de La Palma del Condado.

Los reconocimientos de este año de la Delegación del Gobierno son para Manuel Ángel Vázquez Medel (Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras); Martín Lagares Díaz (Bandera de Andalucía de las Artes); Jaime de Vicente Núñez (Bandera a la Cultura y el Patrimonio); Emilio Martín Romero (Bandera del Deporte); y para la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón (Bandera a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia), según ha indicado la administración andaluza en una nota.

También son galardonados la empresa Dehesa Dos Hermanas (Bandera la de Economía y la Empresa); el hospital Infanta Elena (Bandera de la Investigación, la Ciencia y la Salud); Argentina María López Tristancho, Argentina, (Bandera a la Proyección de la Provincia); la delegación onubense de la Federación Andaluza de Caza (Bandera al Mérito Medioambiental); y a Fernando Vergel Araújo y, a título póstumo, al magistrado Antonio Pontón Práxedes, ambos en la categoría Bandera de Andalucía a la especial trayectoria.

Unas distinciones que, como ha expresado el delegado, "ponen en valor su contribución, ya que son las más importantes que otorga la Junta de Andalucía en Huelva, reconociendo la labor de personas, empresas, entidades e instituciones que, desde diferentes ámbitos profesionales, impulsan el desarrollo, crecimiento y promoción de la provincia".

LAS BANDERAS

Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras Manuel Ángel Vázquez Medel es catedrático de Literatura y Comunicación en la Universidad de Sevilla (US) especializado en comunicación, semiótica y crítica literaria. En 1989 participó en la fundación de la Facultad de Ciencias de la Información de la US, de la que fue nombrado vicedecano. Es autor de una veintena de obras académicas y colaborador de otras tantas muchas de ellas dedicadas al estudio de autores como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala, o Rafael Alberti.

Ha recibido numerosas distinciones, como el Premio Fama, el más alto reconocimiento a la excelencia investigadora de la Hispalense, o el Premio Perejil de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez por sus aportaciones al estudio de la obra del Nobel onubense.

Bandera de Andalucía de las Artes Martín Lagares Díaz es un escultor contemporáneo, cuya trayectoria se ha consolidado en el ámbito de la escultura figurativa. A lo largo de su carrera ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de España.

Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio. Jaime de Vicente Núñez es un gestor y promotor cultural español con una larga trayectoria vinculada a la difusión de la cultura iberoamericana. De 2001 a 2012 fue director de la Fundación Caja Rural del Sur y presidente de la Fundación Valdocco desde 2014 hasta 2023, además de secretario de la Asociación Huelva-Nueva York y actualmente presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) desde su primera edición en 2008.

Bandera de Andalucía del Deporte. Emilio Martín Romero es un reconocido deportista onubense especializado en duatlón, considerado uno de los mejores españoles de la historia de esta disciplina. Fue bicampeón mundial (2012 y 2015), campeón de Europa y ganó múltiples medallas en campeonatos del mundo y de Europa, además de varios títulos nacionales. El Comité Olímpico Español le otorgó la Medalla del COE por sus méritos deportivos. Su carrera ha sido también un ejemplo de superación personal tras afrontar y superar en varias ocasiones una grave enfermedad mientras mantiene su vinculación con el deporte a través de nuevas modalidades y proyectos de entrenamiento.

Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. La Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón fue fundada en 1976 por el sacerdote Diego Suárez con "la vocación de servir a las personas más vulnerables desde la dignidad, la profesionalidad y el compromiso cristiano con el bien común". Tras cincuenta años de trabajo se ha consolidado como una de las entidades sociosanitarias y sociales de referencia en Andalucía, con presencia en Gibraleón, Beas y Huelva capital. Además, ha abierto sus fronteras a Latinoamérica, África y Europa, donde ha constituido una red de centros para menores en riesgo de exclusión social en México, Argentina, Chile, Ucrania o Camerún.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa. Dehesa Dos Hermanas es una explotación agrícola y ganadera ubicada en Santa Bárbara de Casa, que integra todo el ciclo de producción desde los pastos para el alimento de las ovejas hasta la elaboración de productos lácteos. En la finca, que abarca más de 1.500 hectáreas, se cría un rebaño de unas 15.300 ovejas de raza Lacaune adaptadas a la zona para producir leche de alta calidad, utilizada en la fabricación de queso artesano de oveja, con variedades semicurado, curado y reserva.

Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud. El Hospital Infanta Elena comienza su funcionamiento en 1986, con su integración en la Red Hospitalaria Andaluza. Atiende a unos 200.000 ciudadanos de 17 municipios de la Costa y del Condado. En estos 40 años de historia se han realizado más de 200.000 intervenciones quirúrgicas, atendido cerca de dos millones de urgencias y han nacido casi 42.000 niños en su paritorio.

Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia. Argentina María López Tristancho, más conocida artísticamente como Argentina, es una de las más puras y potentes expresiones del flamenco actual como arte universal. Con un estilo muy versátil entre el flamenco hacia otras músicas como los sones cubanos, la salsa, el fado portugués o el tango argentino ha obtenido dos nominaciones consecutivas a los Latin Grammy por sus discos 'Un viaje por el cante', en 2013, y por 'Sinergia', en 2015.

Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental. La Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza es la institución que representa y coordina a los cazadores de la provincia de Huelva, con el objetivo de promover una caza "responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

ESPECIAL TRAYECTORIA

Bandera de Andalucía a la especial trayectoria. La carrera profesional de Fernando Vergel Araújo abarca más de 60 años en el ámbito del derecho. Comenzó su ejercicio profesional en 1966 y desde entonces ha intervenido en miles de procesos judiciales, incluyendo actuaciones ante Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Ha ocupado cargos destacados dentro del Colegio de Abogados de Huelva, incluido el de decano, y ha sido miembro del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española y reconocido con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía Española.

Antonio Pontón Práxedes (a título póstumo) fue un magistrado español que ejerció gran parte de su carrera en la Audiencia Provincial de Huelva. Ingresó en la carrera judicial en 1989 y en el año 2000 se incorporó a la Audiencia onubense de la que fue presidente desde 2012 hasta 2025. Pontón falleció a finales de 2025, tras una trayectoria marcada por su compromiso con la calidad de la justicia y el respeto dentro del ámbito jurídico de la provincia y donde destacó además por sus valores humanos, integridad personal y su compromiso ético.