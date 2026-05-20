El Campeonato de Andalucía de clubes de Primera División de atletismo reunirá a más de 600 participantes en Jaén

Presentación del campeonato. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de La Salobreja, en Jaén, acogerán el próximo 23 de mayo el Campeonato de Andalucía de clubes absolutos de Primera División de atletismo XVII Memorial Juan David de la Casa y del Andaluz de relevos por clubes 4x100 y 4x400, con la participación de más de 600 deportistas.

La presentación de este evento ha tenido lugar este miércoles en un acto que ha contado con la concejala jiennense de Deportes, Beatriz López; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala; el director de actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; y la presidenta del Club Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo.

Esta última ha agradecido a la Federación Andaluza de Atletismo que siga manteniendo a la capital como sede de la que es "la gran fiesta del atletismo andaluz". "El público de Jaén se merece ver el trabajo y la labor que hizo Juan David de la Casa por el club de manera silenciosa, pero constante y que nos transmitió a todos", ha afirmado.

La diputada de Cultura y Deportes ha incidido en que esta competición, que cuenta con la colaboración de la Administración provincial, convierte a la ciudad "en un referente del deporte en Andalucía".

Al hilo, ha valorado que reunirá a los mejores clubes de toda Andalucía, tanto masculinos como femenino, "ofreciendo un espectáculo de primer nivel en el que el público asistente y aficionados podrán disfrutar de grandes estrellas del atletismo".

También ha destacado el papel del Club Unicaja Jaén Paraíso Interior en la celebración de esta cita, "que, además, servirá para rendir homenaje a una figura muy querida por esta entidad deportiva, Juan David de la Casa, presidente y entrenador del club, cuya trayectoria dejó una profunda huella en el atletismo de la provincia de Jaén".

Finalmente, Colomo ha puesto el acento en la trayectoria deportiva que el club jiennense lleva en esta temporada, "un motivo de orgullo para la provincia", así como para la propia Diputación.

CITA DE PRIMER NIVEL

"Si hablamos de competiciones de primer nivel con un toque emotivo, además, y que atraen a un público numeroso a una instalación municipal pues la satisfacción es plena porque da sentido a buena parte del trabajo que realizamos desde el Patronato Municipal de Deportes", ha dicho, por su parte, la concejala del área.

Algo que, según ha añadido, se ha podido comprobar "con la celebración de una jornada de la División de Honor Liga Joma masculina, con los campeonatos de España universitarios" y que se volverá "a ver este sábado con el Campeonato de Andalucía de clubes absolutos de Primera División memorial Juan David de la Casa".

"Es una apuesta más que decidida y, sin duda, son citas destacadas que llegan a nuestra ciudad, sin duda, gracias a la renovación integral de la pista de atletismo gracias a nuestra anterior etapa de gobierno", ha manifestado.

De su lado, el delegado de Cultura y Deporte ha valorado que este encuentro reúne a una selección de clubes "al más alto nivel", incluido el Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior. "Precisamente, uno de los clubs que ha cosechado imponentes resultados en las diferentes disciplinas que se engloban en el atletismo, tanto en sus categorías absolutas como en el deporte base", ha resaltado.

RETORNO ECONÓMICO

Además, ha aludido a la presencia de más 600 deportistas, junto a cuerpos técnicos y arbitral, familiares y aficionados, lo que implica un "retorno económico", sobre todo para la hostelería y el comercio". Igualmente, esta cita se convierte en "un expositor" para dar a conocer la oferta turística de Jaén.

Por último y tras referirse a la cantidad de citas deportivas que se celebran en la provincia, Ayala ha subrayado el esfuerzo conjunto de clubes deportivos, federaciones, patrocinadores y agentes del sector implicados en la práctica deportiva.

En esta ocasión, el campeonato reunirá el próximo sábado a más de 600 atletas de 24 equipos (doce femeninos y otros tantos, masculinos). El Club Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, el Delsur-Cooperativa La Palma, el Trops-Cueva de Nerja, el Córdoba Patrimonio, el Trotasierras Hornachuelos, el Atletismo Málaga, el Bahía de Cádiz, el Granada Joven y el Polideportivo Olimpo competirán en ambas categorías.

Solo en la masculina lo harán el Bahía de Cádiz, la Atlética Benalmádena, el Antorcha-Andújar y el Juventud Atletismo Granada. Únicamente en la femenina lo harán el Bahía Algeciras, el Atletismo Mijas y el San Juan de Aznalfarache.

La programación contempla diez pruebas de carreras, de las cuatro modalidades de salto y de lanzamientos, y dos de relevos. Además, se hará entrega de la tercera edición del premio que lleva el nombre del homenajeado con esta competición.