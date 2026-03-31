El centro residencial Zaytum, de Linares (Jaén), para personas con discapacidad tendrá 103 plazas

Visita al centro residencial Zaytum. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El centro residencial para personas con discapacidad gravemente afectadas Zaytum, de Linares (Jaén), dispondrá de 103 plazas, distribuidas entre la residencia, cuatro viviendas tuteladas y una unidad de día.

Así se ha puesto de relieve en la visita que ha realizado este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, a las obras que se llevan a cabo para la reforma integral de estas instalaciones.

Acompañada, entre otros, por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, la alcaldesa, Auxi del Olmo; la directora de Zaytum, María José López-Obregón, y el arquitecto director de las obras, Rafael Conejero, ha valorado esta actuación que permitirá mejorar la atención y el confort de los usuarios.

En concreto, tras la reforma, tendrá una capacidad total de 103 plazas, divididas en tres zonas diferenciadas, empezando por la propia residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas, que albergará 63 plazas.

A ella se sumarán cuatro viviendas tuteladas con capacidad para 16 personas, y una unidad de día con tres salas de atención especializada y compuesta por 24 plazas, según ha informado la Junta

Igualmente, las instalaciones cuentan con una piscina de hidroterapia y un gimnasio para actividades terapéuticas y lúdicas.

Cabe recordar que la reforma comenzó en septiembre de 2024 y, dada su envergadura, supuso la reubicación temporal, desde unos meses antes, tanto de los 57 residentes como de los 87 trabajadores.