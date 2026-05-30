La Delegación de Inclusión Social de Jaén reivindica el papel de las familias acogedoras de menores tutelados

Visita de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén, Ángela Hidalgo, a la sede de Aldeas Infantiles en Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén, Ángela María Hidalgo, ha animado a que "más jiennenses den un paso al frente" con motivo del Día Internacional del Acogimiento Familiar.

En una nota de prensa enviada por la Junta de Andalucía, se señala aque la delegada ha visitado la nueva sede de Aldeas Infantiles, en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que se celebra cada 31 mayo.

Ésta es una de las entidades que trabaja en colaboración con la Junta en programas de familias colaboradoras y, durante el encuentro, los responsables de Aldeas Infantiles, entre ellos, el director territorial en Andalucía, Javier González, han detallado las principales líneas de actuación de la entidad y sus retos para los próximos meses. En concreto, han profundizado en la campaña 'Pequeños momentos, grandes huellas', para "animar a la ciudadanía a unirse a su red de familias colaboradoras".

"Hoy queremos conmemorar el Día Internacional del Acogimiento Familiar poniendo el foco en nuestro objetivo común, que no es otro que mejorar el bienestar y la felicidad de los menores", ha afirmado la delegada territorrial.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a las familias jienenses para que, "haciendo gala de su generosidad, empatía y solidaridad, den ese paso al frente para que los menores tutelados en centros de protección encuentren ese calor de hogar que tanto necesitan".

Hidalgo ha recordado que la protección de la infancia es "una responsabilidad compartida", y ha subrayado que "el mejor entorno para un niño es una familia".

"Cada vez contamos con más familias acogedoras, pero siguen siendo necesarias más, necesitamos más jiennenses que abran la puerta de su casa, de sus hogares, a niños que viven circunstancias difíciles y que necesitan un nuevo proyecto de vida", ha defendido, a la vez que ha resaltado que el acogimiento familiar es un proceso que supone un "enriquecimiento mutuo".

El acogimiento familiar es una medida de protección de menores que integra a niños o adolescentes, que no pueden vivir con sus padres, en una familia sustituta (ajena o extensa) de forma temporal o permanente, con el objetivo de brindar un entorno seguro y afectivo, evitando la institucionalización. La Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021, impulsa y fortalece la figura del acogimiento familiar, en sus distintas modalidades de urgencia, temporal, permanente y/o especializados.

Asimismo, ha resaltado que las familias colaboradoras ofrecen a menores tutelados por la Junta de Andalucía otra alternativa de convivencia familiar temporal, durante fines de semana, festivos o periodos vacacionales, que puede "beneficiar su desarrollo socioafectivo".

La delegada territorial ha agradecido a Aldeas Infantilies, así como al resto de entidades de familias de acogida que trabajan de la mano de la Junta de Andalucía, su trabajo "constante, discreto y decisivo" para ofrecer alternativas familiares a los menores.

También con motivo del Día Internacional del Acogimiento Familiar, la Delegación Territorial ha participado en una de las iniciativas digitales que forman parte de la "intensa campaña" que Apraf, la Asociación para la Promoción del Acogimiento en Andalucía, desarrolla estos días.

En concreto, se ha sumado al reto "viral" de dibujarse tres caras sonrientes en los dedos, tomarse una foto y compartirla en redes sociales utilizando el hashtag oficial #worldfosterday, un gesto de concienciación y apoyo que busca dar visibilidad a la acogida de menores.

MAYO, UN MES PARA LAS FAMILIAS

Esta celebración se suma a la del Día Internacional de las Familias, que se conmemora cada 15 de mayo, para la que se organizó una jornada para visibilizar el trabajo de las entidades y asociaciones que forman parte de la red de apoyo a las familias, con el apoyo de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén.

Estas organizaciones instalaron mesas informativas en la céntrica Plaza de la Constitución de la capital para compartir, con todos aquellos ciudadanos interesados, sus proyectos, servicios y principales líneas de acompañamiento y colaboración con las familias.

La iniciativa reunió a colectivos que "representan la diversidad familiar existente en Andalucía, como son familias numerosas, acogedoras o familias del ámbito rural". En concreto, participaron la Asociación para la Promoción del Acogimiento en Andalucía (Apraf), Familia Acoge, la Asociación de Familias Numerosas de Jaén, Aldeas Infantiles, la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor (Accam) y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer).