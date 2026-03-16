Finaliza la rehabilitación del Castillo de la Yedra, en Cazorla (Jaén), que amplía espacios visitables

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, (4i) acompañada de la consejera de sostenibilidad, Catalina García (4d) y el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares (c) durante el acto de inauguración. A 16 de marzo de 2026 e - Francisco J. Olmo - Europa Press

CAZORLA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha finalizado la rehabilitación en el Castillo de la Yedra, en Cazorla (Jaén), una "gran actuación patrimonial" que ha permitido recuperar su "fisonomía histórica" y ampliar los espacios visitables.

Así lo ha indicado este lunes la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante la inauguración, junto al alcalde, José Luis Olivares, de la actuación ejecutada en este inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985 y sede del Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir.

"De la extensa red de enclaves defensivos de Andalucía, el Castillo de la Yedra de Cazorla es uno de los más destacados, además de uno de los que recibe mayor volumen de visitas de la provincia de Jaén. Por este motivo, era urgente llevar a cabo una intervención que permitiera devolverle su fisonomía histórica, reforzar su protección, frenar su deterioro y ampliar los espacios incluidos en la visita pública", ha explicado.

Del Pozo, que ha estado acompañada, entre otros, por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha explicado que desde el agosto de 2025 y hasta inicios de este mes de marzo se ha llevado a cabo una inversión patrimonial que supera los 493.000 euros, cofinanciada con Fondos Europeos Feader. En concreto, "para la rehabilitación y restauración del Patio de Armas y la Torre del Homenaje del Castillo de la Yedra, cuyos trabajos ya han concluido".

A este montante hay que sumar "una aportación adicional de 38.943 euros, procedente de fondos propios de la Consejería de Cultura, aún en ejecución, para retomar la realización de excavaciones arqueológicas, que llevaban años sin hacerse".

Igualmente, se contemplan actuaciones de acondicionamiento que permitirán el acceso a la barbacana y otras de estructuras del castillo, así como para la recreación de un yacimiento destinado a escolares, a modo de arqueódromo, que "servirá de recurso pedagógico de primer nivel".

HITOS

Entre los hitos alcanzados durante la rehabilitación del Castillo de Yedra, del Pozo ha mencionado, "la recuperación de la fisonomía original del Patio de Armas, tras el derribo de los elementos modernos, anacrónicos y añadidos que obstruían su correcta lectura patrimonial".

En segundo lugar, ha subrayado la actuación en la Torre del Homenaje que ha permitido frenar su deterioro tras la eliminación de las filtraciones, la reparación de escaleras y morteros, y la nueva instalación de las infraestructuras eléctricas.

En este sentido, ha destacado como punto de inflexión en la visita pública que "por primera vez en la historia del monumento se ha habilitado el acceso público a la cubierta de la Torre del Homenaje, desde la que se abre una vista única del patrimonio cultural y natural del municipio".

Por otra parte, Del Pozo ha informado de que hace una semana reabrió al público el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, cerrado desde agosto por las obras. Un espacio cultural y patrimonial que, durante 2024, sumó más de 42.000 visitas.

Al hilo, ha recordado que desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido 262.996 euros en sus actividades e instalaciones de este museo de carácter antropológico y cultural "para dinamizar sus propuestas, así como para conservar y proteger todos sus bienes".

La consejera de Cultura también ha valorado que, durante la intervención en el Castillo de la Yedra, se atendió a "una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Cazorla": abrir el acceso al enclave por la puerta norte, "la más cercana al casco histórico" del municipio.

"Una entrada que va a continuar siendo accesible para las visitas guiadas de grupos, organizadas por el Ayuntamiento y/o las empresas de interpretación patrimonial", ha manifestado la titular de Cultura y Deporte.

Ha finalizado su intervención recordando que, a las actuaciones en el Castillo de la Yedra, hay que sumar las excavaciones impulsadas por la Junta en el Castillo de Salvatierra --también conocido como de las Cinco Esquinas-- por un importe de 153.768 euros.

De este modo, las actuaciones en sendos BIC, Yedra y Salvatierra, suman casi 700.000 euros, en lo que supone "una inversión de gran envergadura en el patrimonio cultural en Cazorla para reforzar su protección, frenar su deterioro y convertirlo en uno de los grandes activos culturales y económicos de la comarca".

PATIO DE ARMAS

El patio de armas del Castillo de la Yedra es un pequeño recinto irregular de 330 metros cuadrados, partido por la mitad por la escalera de acceso desde el recinto intermedio, en la zona sur. En el mismo patio, se construyó una edificación a base de muros perimetrales de piedra con cubierta plana terminada en losa de barro y dos plantas de altura (sótano y planta baja), destinado a aseos en su planta baja, y archivo y trastero, en su planta sótano, dificultando la lectura del patio.

Se ha recuperado este espacio mediante la demolición y retirada de la planta baja de las dependencias de aseos y trastero, impermeabilizado la cubierta, instalado bancos y repeldañeado y colocación de nuevo revestimiento de la escalera de acceso con piedra caliza.

En el caso de la Torre del Homenaje, se ha reparado el peldañeado actual, a base de mortero de cal hidráulica y acabado con revestimiento de piedra caliza, así como ocultado el cableado de la nueva instalación eléctrica.

De igual modo, se ha retirado el llagueado actual, procedente de reparaciones anteriores, de los muros y bóvedas, y restitución de uno nuevo a base de cal hidráulica. Se ha facilitado el acceso a la cubierta de la torre a través de un castillete abovedado en dos tramos de reducidas dimensiones.

Se han solucionado las patologías de filtraciones sobre las salas inferiores, instalado de nuevas luminarias, eliminado cableado visto y las luminarias existentes, instalado un banco central de madera de Iroco y reparado castillete de salida a la cubierta de la torre, colocando una lámina impermeabilizante y acabando con una capa de motero de cal hidráulica natural pigmentado. Así, se ha posibilitado la visita pública a este espacio, que propicia unas vistas únicas.