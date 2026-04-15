El Hospital de Úbeda (Jaén) acoge una jornada de puertas abiertas para futuros especialistas sanitarios

Jornada de puertas abiertas para futuros residentes. - JUNTA

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén ha celebrado una Jornada de puertas abiertas en el Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda, destinada a profesionales sanitarios interesados en realizar su formación especializada en un entorno rural "caracterizado por la cercanía asistencial, la calidad docente y las oportunidades de desarrollo profesional".

Esta jornada se enmarca en la estrategia del área para consolidarse como referente en formación sanitaria especializada, en línea con el impulso docente evidenciado recientemente durante las V Jornadas para Tutores de Atención Familiar y Comunitaria desarrolladas en Linares, según ha informado este miércoles la Junta de Andalucía.

La jornada ha comenzado con un acto de bienvenida institucional, en el que han participado miembros del equipo directivo y responsables de las unidades docentes. A continuación, se ha desarrollado un programa con presentación de las distintas unidades, la exposición de experiencias de tutores, así como un espacio sobre la investigación, la formación y la gestión del conocimiento, aspectos considerados estratégicos para el desarrollo de los futuros especialistas.

De este modo, los asistentes han podido conocer de primera mano el modelo docente del área, "caracterizado por un enfoque integral que combina la actividad asistencial con la investigación y la innovación". En este sentido, el Área Sanitaria Nordeste de Jaén ha señalado su apuesta por una formación basada en la evidencia científica, el acompañamiento cercano y la mejora continua de las herramientas docentes.

El director gerente del área, Diego Alcalde, ha subrayado la importancia de acercar esta realidad a los futuros especialistas: "En esta jornada de puertas abiertas mostramos, de una manera cercana, las peculiaridades y oportunidades de nuestro Área rural en lo que respecta a la formación de futuros especialistas. Invitamos a los profesionales a que contacten con nosotros y conozcan nuestra oferta docente", ha explicado.

El programa ha incluido, además, visitas guiadas a las unidades docentes del hospital y al centro de salud de Úbeda, permitiendo a los asistentes conocer de forma directa los dispositivos asistenciales y el entorno en el que desarrollarían su formación.

Con este tipo de iniciativas, el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén "continúa fortaleciendo su posicionamiento como un espacio atractivo para la formación sanitaria especializada", sobre todo, en el ámbito rural, donde la cercanía con el paciente, la visión integral y el compromiso con la comunidad se convierten en pilares fundamentales del aprendizaje.