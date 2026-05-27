Jaén presenta el libro solidario 'Cuando los niños piden la luna' en favor de menores con enfermedades graves

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata, en la presentación del libro solidario 'Cuando los niños piden la luna'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata, ha participado en la presentación del libro solidario 'Cuando los niños piden la luna', una obra escrita por Marisol Escribano Olmo, cuya recaudación irá destinada íntegramente a los proyectos de la asociación Pídeme la Luna.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, el acto, celebrado en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios, voluntariado y familias vinculadas a una entidad que desde hace años trabaja para mejorar la calidad de vida de niños oncológicos y de menores con enfermedades graves, convirtiéndose en un referente de humanización sanitaria en la provincia.

Durante su intervención, Mata ha destacado "la enorme labor humana y social que desarrolla Pídeme la Luna, acompañando a menores y familias en los momentos más difíciles desde la cercanía, la sensibilidad y la esperanza". Asimismo, ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con iniciativas que contribuyen a una atención más humana e integral.

La delegada ha puesto en valor el trabajo desarrollado junto al Hospital Universitario de Jaén, donde la asociación ha impulsado importantes proyectos de apoyo emocional y acompañamiento a pacientes pediátricos. Entre ellos, ha destacado la adecuación de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Materno Infantil, un espacio cálido y confortable diseñado para mejorar la atención a menores y familias en situaciones especialmente delicadas.

Además, Mata ha recordado otras iniciativas promovidas por Pídeme la Luna, como los programas de musicoterapia domiciliaria y telemática para menores en cuidados paliativos, actividades de acompañamiento emocional, proyectos de voluntariado y acciones solidarias destinadas a cumplir sueños y mejorar la estancia hospitalaria de los niños.

El libro 'Cuando los niños piden la luna' recoge vivencias y testimonios desde la mirada de una enfermera, convirtiéndose en un relato lleno de esperanza, ternura y superación que refleja la importancia del cuidado emocional y humano en el ámbito sanitario.