La Junta avanza que Jaén contará con atención telefónica 24 horas para familias de menores en cuidados paliativos

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado este jueves la exposición 'La Mirada del Corazón' organizada por la Asociación AIPA de Atención Paliativa Pediátrica, sita en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Según ha informado la Junta en una nota, la delegada ha felicitado a la entidad por su iniciativa, "que nace con el objetivo de dar visibilidad a la realidad de los cuidados paliativos pediátricos a través de la fotografía de Juan de Dios Gómez Jiménez y los testimonios de familias que recorren este camino de amor y valentía".

Al mismo tiempo ha avanzado que la Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio Andaluz de Salud, ha iniciado la implantación de un modelo innovador de atención continuada a las familias de menores en programas de Cuidados Paliativos Pediátricos en régimen de hospitalización domiciliaria.

"Se trata de un servicio telefónico activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, que permitirá a padres y madres disponer de acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento", ha enfatizado González.

El proyecto se está desplegando de manera escalonada y se extenderá a toda Andalucía antes de final de año. Entre las medidas puestas en marcha destacan la habilitación de líneas móviles corporativas que facilitarán tanto las llamadas como la posibilidad de videollamadas, la constitución de un grupo de trabajo mixto para protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes.

El plan incluye además la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial.

"Esta medida se suma a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario de Jaén, que ofrece una atención integral, humanizada y accesible en todo momento, especialmente en los momentos más difíciles para familia y pacientes pediátricos, en los últimos momentos de la vida", ha indicado la delegada territorial.