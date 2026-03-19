La Junta contempla actuaciones de mejora este año en el Hospital de Linares (Jaén) por valor de 2,6 millones

Visita al Hospital San Agustín. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía contempla actuaciones de mejora este año en el Hospital San Agustín, de Linares (Jaén), por valor de 2,6 millones de euros, que se destinarán tanto a infraestructuras como a servicios.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, ha visitado el centro, junto al gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, el equipo directivo y los responsables de diversas áreas, para supervisar el cronograma de obras que se van a desarrollar en los próximos meses.

"El Hospital Universitario San Agustín va a protagonizar una importantísima inversión este año que va a permitir, entre otras cosas, finalizar la adecuación y reforma de todas las plantas de hospitalización", ha explicado en una nota.

González ha señalado que se trata de "un gran cambio en espacios, instalaciones y de la adquisición de equipos, lo que ha supuesto, desde 2019, casi 14 millones de euros". De ellos, 62 por ciento han ido a parar a obras y reformas, con 8,5 millones, y el 38 por ciento, más de cinco millones, a equipamiento.

"Todo ello, se va a traducir en una mayor resolución clínica, además de aumentar la seguridad de pacientes y profesionales y el confort, entre otras mejoras", ha asegurado la delegada territorial de Sanidad.

La remodelación de los espacios, que llevan una programación concatenada, se inició el pasado enero en la planta baja hospital linarense para reformar la Unidad de Rehabilitación por un importe de 221.500 euros.

Durante este mes de marzo se está abordando la reforma de las cocinas, que supone un cambio completo en los techos, suelos e instalaciones hidráulicas, actuación que lleva asociada un montante de casi 400.000 euros.

Estas obras van a coexistir en el tiempo con la reforma de otras instalaciones del centro hospitalario por un importe de 582.000 euros. Entre ellas, está la sustitución de los cuadros de maniobras de los ascensores, renovando así los sistemas de control que gestionan el funcionamiento de las cabinas de éstos, incluyendo también la impermeabilización de los fosos, lo que va a suponer una inversión de 244.000 euros.

Igualmente, se va a sustituir la acometida general de agua fría sanitaria hasta el edificio principal y la sustitución de verticales hidráulicas para el control de legionela por importe de 188.007 euros, además de la adecuación de los sistemas contraincendios y la reforma de aljibes (150.000 euros).

Con posterioridad, se va a dar paso a la remodelación de la tercera planta de hospitalización, pasando después a la segunda, por un valor, cada una de ellas, de 345.000 euros. Las últimas actuaciones se centrarán en la instalación de una nueva unidad de endoscopias en la segunda planta, pasando de dos a tres las salas para este fin, lo que supondrá un importe de 347.000 euros.

Finalmente, se va a adecuar un espacio en la séptima planta del Hospital de Linares, habilitando una nueva zona de hospitalización para Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) por importe de 373.000 euros.

OTRAS INTERVENCIONES

"En 2025 también se han llevado a cabo diversas actuaciones, de menor envergadura de las que estamos comentando del ejercicio actual, pero también muy importantes para el buen funcionamiento del hospital linarense", ha recordado.

Ha aludido a la sustitución de todas las camas, de los sillones de acompañante y de las mesitas de las plantas de Hospitalización por un valor de casi 700.000 euros; además de dos salas robotizadas de radiología con un coste de 467.000 euros.

En cuanto a otro equipamiento incorporado, en 2025 se adquirieron tres ecógrafos para Urología, Rehabilitación y Pediatría (70.700 euros); un nasofibrolaringoscopio portátil y un sillón para la consulta de Otorrinolaringología (19.800 euros), un respirador portátil y maquinaria termodesinfectadora para cuñas del servicio de Urgencias por valor de (20.500 euros) y una cama para Obstetricia-Paritorio (17.200 euros).

PERSONAL

"Desde el 2019 la apuesta por la sanidad pública ha sido clara desde el Gobierno andaluz, y se ha reflejado en todas las mejoras puestas en marcha y las que se van a realizar este año en el Hospital Universitario San Agustín, además del incremento de plantilla experimentado por el centro", ha resaltado González.

Según ha indicado, en estos últimos ocho años ha aumentado el personal en 189 profesionales, lo que supone un incremento de más del 17 por ciento de la plantilla, con un coste anual de más de 8.640.000 euros. La delegada ha destacado el refuerzo de personal médico efectuado el año pasado, con 17 facultativos más.