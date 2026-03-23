La Junta duplicará la superficie del Parque Natural de Despeñaperros y alcanzará 15.510 hectáreas

Archivo - Parque Natural de Despeñaperros. - JUNTA - Archivo

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha elevado al próximo Consejo de Gobierno un proyecto de decreto para aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Despeñaperros, la Cascada de la Cimbarra y las cuencas del río Guarrizas. La iniciativa contempla la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros, que pasará de 7.649 a 15.510 hectáreas, así como de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Despeñaperros. Asimismo, incluye la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural.

Este nuevo marco normativo supondrá una transformación en la configuración y gestión de uno de los espacios naturales más representativos del norte de la provincia de Jaén, enclavado en Sierra Morena, al integrar en un único instrumento la ordenación, la planificación y las medidas de conservación de un ámbito territorial caracterizado por su elevada riqueza ecológica y su continuidad funcional, según ha explicado la Consejería del ramo en una nota.

La principal novedad del Proyecto de Decreto es la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros, que pasa de 7.649 hectáreas a 15.510 hectáreas, lo que implica prácticamente duplicar su superficie mediante la incorporación de 7.861 nuevas hectáreas. Esta ampliación se materializará mediante la integración del Paraje Natural Cascada de la Cimbarra y de parte de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena, en concreto terrenos vinculados a la cuenca del río Guarrizas.

El ámbito resultante abarcará cinco términos municipales --Santa Elena, Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto--, frente al único municipio incluido hasta el momento (Santa Elena), lo que expone una mayor dimensión territorial y una visión más amplia de la gestión del espacio natural. Asimismo, el predominio de la titularidad pública se verá incrementado hasta alcanzar el 93% de la superficie, lo que facilitará la planificación y ejecución de actuaciones de conservación y gestión.

Los terrenos que se van a incorporar presentan un relieve abrupto y accesibilidad limitada, circunstancias que han favorecido la conservación de sus valores naturales. En este nuevo ámbito se localizan hábitats de interés comunitario, algunos de ellos prioritarios, así como poblaciones de especies relevantes incluidas en la normativa europea y autonómica de protección de la biodiversidad. La ampliación permitirá además incorporar ecosistemas fluviales de ribera que no estaban representados previamente en el parque, lo que contribuye a diversificar los sistemas naturales presentes.

La continuidad ecológica entre los territorios que ya formaban parte del Parque Natural y los espacios que se van a integrar constituye otro de los elementos clave de esta ampliación. La conexión entre hábitats y ecosistemas favorecerá el mantenimiento de los flujos ecológicos a escala de Sierra Morena y su enlace con otros espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, lo que resultará determinante para especies con poblaciones fragmentadas como el lince ibérico o el águila imperial ibérica.

Junto a los valores naturales, el ámbito a ampliar alberga también un relevante patrimonio cultural, con presencia de manifestaciones como pinturas rupestres que enriquecen el conjunto del espacio protegido y amplían su atractivo.

La ampliación del Parque Natural llevará aparejada la modificación de los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves Despeñaperros, que pasa a coincidir con el nuevo perímetro del espacio natural protegido. De este modo, se racionalizarán las diferentes figuras de protección existentes y se facilita una gestión unitaria e integrada de los valores ambientales presentes en el territorio.

Este proceso cuenta con la participación de las administraciones locales y de los distintos agentes implicados, en el marco de los procedimientos de consulta pública, audiencia e información desarrollados conforme a la normativa vigente. Asimismo, el Proyecto de Decreto ha sido informado por órganos como la Junta Rectora del Parque Natural y el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Jaén, garantizando la incorporación de aportaciones técnicas e institucionales durante su tramitación.

Tras esta ampliación, el Proyecto de Decreto aborda la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión que actualizarán y sustituirán los instrumentos vigentes desde 2004, adaptándolos a las actuales necesidades ambientales, sociales y normativas.

El futuro Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establecerá el marco general de protección, ordenación y uso del territorio. Entre sus contenidos se incluyen la identificación de prioridades de conservación, el análisis del estado de los hábitats y especies, la zonificación del espacio y la determinación de los usos permitidos y sus limitaciones, así como los criterios que deben orientar las distintas políticas sectoriales que inciden en el ámbito.

Este instrumento incorporará, además, aspectos que no estaban presentes en la planificación anterior, como el análisis de la conectividad ecológica, la consideración de los servicios ecosistémicos o la integración de la variable del cambio climático en la gestión del espacio natural. Asimismo, recogerá un diagnóstico detallado de las principales presiones y amenazas que afectan a los valores naturales, en línea con los requerimientos establecidos por la normativa europea en materia de conservación.

Entre las prioridades de conservación identificadas se encuentran los ecosistemas fluviales, las formaciones rocosas con vegetación especializada, los robledales o melojares, así como diferentes formaciones de quercíneas como encinares, alcornocales, quejigares y dehesas. A ello se suma la atención a especies emblemáticas como el lince ibérico o determinadas aves rapaces, junto a otras especies de interés como la cigüeña negra.

Por su parte, el Plan Rector de Uso y Gestión concretará los objetivos operativos derivados del PORN y define las condiciones en las que pueden desarrollarse las distintas actividades en el espacio natural. Este plan establecerá las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de conservación, incluyendo medidas orientadas a mejorar la resiliencia de las masas forestales frente al cambio global o a favorecer la permeabilidad de infraestructuras que puedan generar efectos barrera para la fauna.

Asimismo, contemplará actuaciones dirigidas a preservar la calidad del cielo nocturno en el ámbito del parque, en coherencia con la declaración de Sierra Morena como Reserva Starlight, incorporando criterios vinculados a la protección de este recurso natural.