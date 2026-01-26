La Junta finaliza tres fases de rehabilitación del recinto murado de Andújar (Jaén) y prepara la iluminación del enclave

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante su visita a la rehabilitación del recinto murado de Andújar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha informado de que las obras de rehabilitación, consolidación y preservación del recinto murado de Andújar (Jaén), de origen almohade y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), han completado tres de sus cuatro fases, y que ya se ha iniciado la cuarta, que permitirá iluminar el enclave.

La intervención, que ha contado con algunas fases simultáneas, supone una inversión de más de un millón de euros, cofinanciada con Fondos Europeos Feader, y busca "hacer realidad la recuperación y puesta en valor de este enclave monumental de gran relevancia histórica y artística", según ha explicado Del Pozo durante su visita al complejo este lunes.

Hasta el momento, las actuaciones completadas han permitido proteger y conservar la cara sur de la muralla, tras la expropiación de las cocheras anexas, así como recuperar cuatro torreones clave del recinto: la Torre del Hoyo, la Torre de la Silera, la Torre de Tavira y la Torre de la Sorda.

Asimismo, la consejera ha explicado que está en marcha una cuarta fase que permitirá iluminar el enclave. Por un valor superior a 65.000 euros, "no solo se recuperará el bien cultural, sino que también se impulsará el atractivo turístico y cultural de un municipio que antaño fue uno de los más relevantes de al-Andalus por su estratégica situación como vía de entrada al valle del Guadalquivir", ha destacado.

Según ha informado Del Pozo, que ha estado acompañada en su vista por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, con esta iniciativa el Gobierno andaluz "cumple con el compromiso adquirido con los andujareños que, repetidamente, habían expresado su deseo de recuperar este monumento defensivo en franco deterioro, incluso en estado de ruina, con edificaciones anexas y pavimentos destrozados".

La intervención en este conjunto monumental ha sido realizada siguiendo el criterio de mínima intervención, con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural, sin alterar la esencia ni autenticidad del conjunto. Entre las acciones realizadas están la protección y conservación del conjunto, la pavimentación de su entorno inmediato, la restitución formal de las zonas dañadas, la conservación preventiva del resto del monumento murario, así como la consolidación de los cuatro torreones citados.