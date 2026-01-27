La Junta pide extremar la precaución tras una veintena de incidencias de madrugada en Andalucía por la borrasca Joseph

Viandantes afectados por el viento y la lluvia en Sevilla este martes 27 de enero - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

CAZORLA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido este martes en la necesidad de extremar la precaución por el paso este martes 27 de enero de la borrasca 'Joseph' por Andalucía, que ha provocado una veintena de incidencias durante la madrugada sin que haya constancia de daños personales ni materiales de relevancia.

En declaraciones a los periodistas en el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén), Sanz ha detallado que la mayor parte de las incidencias se han registrado en carreteras secundarias debido a caída de piedras, lodo, barro, anegaciones puntuales y también por efecto del hielo y la nieve en las provincias de Granada y Almería.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la acumulación de balsas de agua mantiene cortada a primera hora de este martes las carreteras CA-5101 (Cádiz, La Garrapata-Gibabalbín), CA-6105 (Cádiz, Los Barrancos-Ermita de las Montañas) y la CO-4207 (Córdoba, Jarata-La Zarza).

La CA-9108 en la localidad gaditana de Torre Alháquime permanece cerrada entre este municipio y Olvera, desde la A-384 a la CA-9106 por desprendi miento, mientras que en la provincia de Jaén sigue cortada la A-342 en Cambil y se ha establecido un paso alternativo por la antigua carretera de acceso al municipio.

Por nieve y hielo, están cortadas al tráfico la A-395 en Sierra Nevada entre los kilómetros 32 al 39 sin que afecte al acceso a la estación de esquí, la A-4025 debido al hielo entre los kilómetros 0 al 7 y entre Almería y Granada la AL-5405 en Benacebada-La Estación.

MADRUGADA TRANQUILA

Sanz ha detallado que la mayoría de la veintena de avisos relacionados con la lluvia y las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca 'Joseph' se han debido a la caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano inestables, especialmente debido al desprendimiento de tierra en carreteras secundarias.

En concreto, la provincia de Córdoba ha registrado ocho emergencias por el temporal durante las primeras horas del azote de 'Joseph', seguida de Huelva (seis), Jaén (tres) y Almería y Málaga, con un aviso cada uno. El teléfono único de emergencias 112 ha coordinado la actuación en municipios de Córdoba como Adamuz, Almedinilla, Castro del Río, Hornachuelos y la capital, mientras que en Huelva se han producido asistencias en Aroche, Gibraleón, Moguer y también en la capital. En Jaén, los avisos se han notificado en Andújar y Los Villares.

Según fuentes de la Aemet, los municipios andaluces que han registrado un mayor volumen de precipitaciones durante la madrugada han sido Grazalema (Cá- diz), Alajar (Huelva) y Cazalla de la Sierra (Sevilla).

AVISOS METEOROLÓGICOS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados este martes avisos de nivel naranja por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y en Levante almeriense y por lluvias en Grazalema (Cádiz). El resto de las provincias andaluzas están en aviso amarillo por lluvias, vientos y fenómenos costeros.

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que pue- dan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en cons- trucción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo mo- mento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, si no que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno. Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de uentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.