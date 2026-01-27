Corte total del tráfico en la SE-020 en Sevilla por inundaciones y daños en la calzada por la borrasca Joseph

Cortes en la SE-020 en Sevilla tras la borrasca Joseph - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha activado desde las 12,40 horas de este martes, 27 de enero, el corte total de tráfico en ambos sentidos de la SE-020 en Sevilla por "desperfectos en la calzada y acumulación de agua" derivados de la ya conocida como borrasca Joseph.

Así ha sido enmarcado por Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que ha instado a la ciudadanía a utilizar itinerarios alternativos a la mencionada ruta y a seguir las indicaciones de los agentes y la señalización instalada respecto a los cortes.

Cabe enmarcar que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, insistía durante la presente jornada en la necesidad de extremar la precaución por el paso de la mencionada borrasca, que ha provocado una veintena de incidencias durante la madrugada sin que haya constancia de daños personales ni materiales de relevancia.

La mayor parte de las incidencias se han registrado en carreteras secundarias debido a caída de piedras, lodo, barro, anegaciones puntuales y también por efecto del hielo y la nieve en las provincias de Granada y Almería, según detallaba el consejero.