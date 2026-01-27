La Alhambra limita el acceso a sus bosques por el viento y revisa sus muros tras un pequeño desprendimiento

Archivo - Bosque de Gomérez, en la Alhambra. Archivo. - DAVID TINAUT - Archivo

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra ha limitado este martes el acceso peatonal a sus frondosos bosques y a algunos de sus jardines en prevención por las fuertes rachas de viento que la borrasca 'Joseph' está dejando en la ciudad de Granada.

Junto a ello, el personal del monumento está poniendo más atención estos días a los muros y estructuras del conjunto monumental después de que este pasado sábado se produjera un pequeño desprendimiento en un muro cerca del Partal probablemente a causa de las intensas lluvias

Se trata un muro contemporáneo, de los años setenta, cuyo entorno ha sido vallado sin que ello esté afectando a la visita pública y cuya restauración se acometerá una vez cesen las precipitaciones, según detallan a Europa Press fuentes de la Alhambra.

El servicio de conservación del monumento mantiene un control periódico de todas las estructuras y también el resto de personal que opera en este entorno. De hecho, este pequeño desprendimiento, que se produjo cuando ya estaba cerrada la visita pública, fue informado por los servicios de seguridad.

Las intensas lluvias de los últimos días tras periodos más secos han podido propiciar que esa parte del muro haya colapsado, aunque este extremo está por confirmar.

Además, desde primera hora de este martes, el Patronato de la Alhambra ha limitado el acceso peatonal a la Cuesta de Rey Chico, a los paseos peatonales de la Alameda o Bosque de Gomérez, al Jardín de los Adarves y a los Jardines Altos del Generalife.

Lo hace por prevención ante las fuertes rachas de viento que pueden provocar desprendimientos de ramas en sus bosques o los citados entornos de jardines.