La Junta prevé que la Ciudad de la Justicia de Jaén esté lista antes de 2029 y pide más medios judiciales y policiales

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante la atención a medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que prevé que la Ciudad de la Justicia de Jaén esté finalizada "antes de que concluya 2029" y ha reclamado al Gobierno central el refuerzo de los medios y plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como inversiones en infraestructuras policiales, como la comisaría de Jaén y el cuartel de la Guardia Civil.

Así lo ha expuesto este lunes en una antención a medios, en el marco de la presentación de la Memoria Anual del TSJA en Jaén, elaborada por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, que recoge la actividad de los órganos judiciales andaluces durante 2025, un ejercicio marcado por cambios como la transformación de los juzgados en tribunales de instancia, la conversión de los juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipal, la ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para asumir delitos sexuales y la implantación de los MASC como requisito previo en el ámbito civil y mercantil.

Según ha informado la Consejería en una nota, el TSJA reconoce en la memoria el esfuerzo realizado para adaptar los 85 partidos judiciales andaluces a esta reforma estatal, así como el compromiso de la Junta con la digitalización de la Justicia y la mejora de las infraestructuras judiciales a través del Plan de Infraestructuras 2023-2030, que contempla nuevos edificios en marcha o en proyecto, entre ellos la Ciudad de la Justicia de Jaén.

En este contexto, el consejero ha agradecido el trabajo de todos los operadores jurídicos para garantizar la prestación de un servicio público "con la mayor calidad y la mayor celeridad posible", aunque ha reconocido que los niveles actuales "nunca son suficientes en cuanto a calidad ni tan rápidos como nos gustaría en términos de agilidad".

Asimismo, ha subrayado que la Junta trabaja para dar respuesta al que considera el "principal reto judicial" en la provincia de Jaén, la Ciudad de la Justicia. Un proyecto que, según ha recordado, fue aprobado en Consejo de Gobierno antes del periodo electoral y que, ha afirmado, no se ha visto afectado por la actual etapa en funciones.

Así, ha señalado que "ya estamos a la espera de que se emitan el informe jurídico y el de intervención para el encargo definitivo del proyecto básico y de ejecución", que se redactará en los próximos meses con el objetivo de cumplir los plazos previstos y que la Ciudad de la Justicia de Jaén esté finalizada "antes de que concluya 2029".

Además, ha indicado que el Ejecutivo andaluz tiene como otro reto la ampliación de la plantilla judicial, una demanda que, según ha explicado, s"e viene trasladando al Ministerio de Justicia desde hace tiempo" a raíz de las peticiones de la Audiencia Provincial y los jueces de Jaén, con 15 nuevas plazas solicitadas y 12 recogidas en la memoria del TSJA, una cifra inferior a la planteada por la Junta.

Por último, ha expresado su "preocupación" por el incremento de la actividad delictiva en la provincia de Jaén, que aunque no considera "excesivo" sí requiere atención, por lo que ha pedido al Gobierno central que refuerce los medios y plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que invierta en la mejora de las infraestructuras policiales, como la comisaría de Jaén y el cuartel de la Guardia Civil.