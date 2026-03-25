La Junta prorroga por otros cinco años la gestión municipal del Parque Santana en Linares

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga de la delegación de competencias al Ayuntamiento de Linares (Jaén) para la gestión del Parque Empresarial Santana y del complejo de viviendas La Colonia de la Ermita.

Esta decisión, adoptada a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, extiende por un nuevo periodo de cinco años un modelo de gestión que, según se ha informado desde la Junta de Andalucía, "ha demostrado su eficacia en la reactivación económica de este enclave estratégico para la provincia de Jaén".

Además, se ha apuntado que esta nueva prórroga responde a la necesidad de dotar de estabilidad a los proyectos industriales que están transformando la realidad productiva de Linares.

Según la Junta, el Parque Empresarial Santana, de titularidad autonómica, "se ha consolidado como un polo industrial especializado gracias a la gestión directa del consistorio linarense". Este sistema de delegación, que comenzó en 2021, permite una interlocución "más ágil y cercana" con las empresas interesadas en instalarse en el recinto, lo que redunda en la reactivación efectiva del parque.

La delegación comprende, entre otras funciones, la gestión ordinaria y administración de parcelas, naves e infraestructuras industriales; la interlocución directa con potenciales inversores y promotores de actividades económicas; la coordinación de actuaciones de mantenimiento, conservación y adecuación funcional de los inmuebles, así como la colaboración institucional para la ejecución y puesta en uso de las inversiones públicas promovidas por la Junta de Andalucía.

Entre 2021 y 2025, el nuevo modelo de gestión ha permitido la implantación y consolidación de diversas empresas de carácter tecnológico e industrial, así como la tramitación de proyectos de elevada capacidad de generación de empleo. A finales de 2024, el parque albergaba 15 empresas en funcionamiento, con una cifra de empleo directo supera los 470 puestos de trabajo, "con previsiones de crecimiento a corto y medio plazo, convirtiéndose en un referente de innovación y tecnología".

La evolución del Parque Empresarial Santana se ha visto reforzada por la reactivación industrial del entorno de Santana Motor, destacando la puesta en marcha de la denominada Santana Factory, orientada a la producción de vehículos y componentes del sector automovilístico y con capacidad para sacar al mercado hasta 5.000 vehículos al año en formato SKD --semi-montados llegados desde China y ensamblados en España--.

Según las previsiones, supondrá la creación de unos 200 empleos en los próximos años ligados principalmente a la producción, comercialización y servicios asociados a la factoría. De esta manera, el parque empresarial destaca actualmente por "su especialización en sectores de alto valor añadido".

Además de la automoción, el recinto ha despertado el interés de empresas nacionales e internacionales vinculadas al transporte y automoción --Compin-Fainsa, Desay SV, Coronet o HRC--; la automatización industrial --Rockwell--, el mantenimiento aeronáutico y el sector de la defensa --Escribano Mechanical & Engineering--.

Esta diversificación se sustenta en el Plan de Inversiones en el Parque Empresarial Santana, enmarcado a su vez en el Plan de Reacción para el municipio de Linares. Este programa se estructura en dos fases secuenciales destinadas a la modernización de las infraestructuras productivas.

La fase 1, ya finalizada, ha contado con una inversión ejecutada de 892,4 millones de euros para la demolición de infraestructuras obsoletas y la adecuación de edificios estratégicos para usos administrativos y apoyo empresarial.

Para los próximos años, la fase 2 ha experimentado un incremento presupuestario significativo para adaptarse al contexto económico actual y a los compromisos de implantación empresarial, hasta superar los 14 millones de euros --en principio eran 5 millones--, para priorizar la disponibilidad inmediata de naves industriales frente a infraestructuras terciarias ante la demanda real de multinacionales.

La renovación de esta delegación de competencias también incluye el complejo de viviendas La Colonia de la Ermita, asegurando una gestión integral de todo el entorno vinculado históricamente a la actividad industrial de Santana.