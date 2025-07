La Junta rechaza la parcela propuesta por Cazorla (Jaén) para el nuevo centro de salud y pide alternativas "viables"

CAZORLA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud y Consumo ha señalado que la parcela ofrecida por el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) para la construcción del nuevo centro de salud "no cumple con los requisitos mínimos exigidos". No obstante, ha solicitado al Consistorio que proponga "alternativas viables" para su ubicación.

En este sentido, la Consejería ha informado, a través de un comunicado, que este lunes se ha enviado al Ayuntamiento el resultado de los informes técnicos elaborados por el Área Sanitaria Nordeste de Jaén. Dichos informes evalúan los terrenos ofrecidos para la futura construcción del centro de salud comprometido por la administración autonómica.

Según concluye el informe, la parcela E2, situada en la unidad de actuación UA1, presenta una geometría y una localización que "no permiten el aprovechamiento total de su superficie, que alcanza los 1.674 metros cuadrados". Por tanto, "no es posible la construcción de un edificio exento, que esté aislado y separado de otros edificios por espacios libres". Además, el terreno carece de zonas de aparcamiento y, al encontrarse próximo al actual centro de salud, les "preocupa su viabilidad constructiva, por lo que sería necesario un estudio geotécnico previo".

En este contexto, la Consejería de Salud ha reiterado que su principal compromiso es la construcción de un nuevo centro de salud en una parcela ubicada dentro del término municipal. Para ello, ha subrayado "es necesario que se trate de espacios accesibles, ubicados en lugares de fácil acceso, y permitir el acceso de ambulancias y vehículos de carga y descarga, por tanto, no situados junto al casco histórico de la ciudad". Al respecto, la Junta ha insistido en "la necesidad de que el Ayuntamiento de Cazorla proponga alternativas viables a la parcela inicialmente ofrecida".

En relación con el estado del actual centro de salud, la Administración autonómica ha recordado que ya existen informes técnicos que expresan su "preocupación" por las condiciones del edificio. En este sentido, ha señalado que "desde 1999 se vienen detectando deficiencias estructurales en el centro, con la aparición de numerosas fisuras afectando a alicatados, solería, falso techo, etcétera".

No obstante, el informe señala que, con el objetivo de "no crear una situación de alarma, no se detecta peligro inminente". Por ello, "se ha optado por asumir la situación actual, que solo requiere algunas reparaciones periódicas". Sin embargo, advierte que esta postura "no puede ni debe prolongarse en el tiempo", e insta a la realización de un estudio geotécnico que permita avanzar hacia una solución definitiva, ha subrayado la Consejería.

En esta misma línea, el informe recoge la "preocupación" compartida tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Cazorla desde el año 1999, "sin que hasta la fecha se haya planteado una solución definitiva para resolver la situación del actual centro de salud", concluye.

El informe emitido al Ayuntamiento de Cazorla incluye igualmente documentos anteriores que señalan la "elección inadecuada del terreno, invalidando la opción propuesta por la actual corporación municipal, ya que la parcela propuesta está junto al anterior centro de salud", ha señalado la Consejería del ramo.

En este punto, el Ejecutivo andaluz ha recordado que el traslado del centro de salud al HARE de Cazorla, con carácter temporal, "viene argumentada por estudios de profesionales especialistas en Prevención y Riesgos Laborales del área", advirtiendo del "grave riesgo" de este edificio para usuarios y profesionales, tras las lluvias acaecidas en los primeros meses del año 2025.

De este modo, el Área Sanitaria "ha tomado las decisiones oportunas para evitar más daños físicos que pueda implicar a personas, esta vez, atendiendo sin demora el análisis de los profesionales sobre las graves deficiencias de este centro, en contraposición de lo que viene sucediendo desde el año 1999", ha valorado el Ejecutivo andaluz.

Asimismo, la Consejería ha recordado que la atención sanitaria de Atención Primaria en el municipio de Cazorla se presta desde el pasado mes de abril en el Hospital de Alta Resolución (HARE) de la localidad, "con absoluta normalidad". Además, ha asegurado que el centro "funciona al 100% de su capacidad asistencial y con todas sus especialidades".

Por último, la Consejería ha solicitado al Ayuntamiento que "ponga en marcha una línea de transporte urbano, para salvarguardar a la población que tiene que desplazarse al HARE". Además, ha destacado "la inversión realizada por la delegación de Fomento en la construcción de una pasarela peatonal para facilitar el tránsito de usuarios".