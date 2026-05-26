La Junta valora en Jaén el operativo Infoca ante la época "compleja" de riesgo alto de incendios y pide responsabilidad

Reunión del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca en Jaén. - JUNTA

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén en funciones, Ana Mata, ha destacado este martes el próximo inicio de la época de peligro alto de incendios forestales. Una "campaña compleja" para la que el Infoca ya está preparado y ante la que ha pedido "máxima responsabilidad" a la ciudadanía.

Así lo ha indicado en el marco del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, con representación de las administraciones competentes, en el que se han presentado los medios materiales y humanos que integrarán el dispositivo para este periodo, previsto entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Al respecto, la delegada ha señalado la importancia de disponer de "un dispositivo preparado para ofrecer una pronta y rápida respuesta en caso de incendio en una época de alto riesgo como la que vamos a afrontar".

En este punto, ha incidido en la "humedad acumulada en campos y bosques tras unos meses especialmente húmedos, como enero y febrero". "Han provocado la acumulación de una gran carga de combustible que, conforme vaya secándose por las altas temperaturas, dará lugar a pastos que apuntan a una campaña compleja", ha explicado.

Mata ha aludido a la "importantísima labor de prevención que se lleva a cabo durante los meses de invierno", previos a la época de riesgo alto de incendios. Igualmente, ha solicitado "la máxima responsabilidad a la ciudadanía a la hora de afrontar estos próximos meses con una actitud responsable, cuidando entre todos del excepcional entorno natural" jiennense.

Con respecto al dispositivo EMA Infoca en la provincia de Jaén, ha detallado que tiene el Centro Operativo Provincial y los cuatro centros de defensa forestal (Cedefo) de Cazorla, Huelma, Navalcaballo y Santa Elena. También dispone de tres subcentros de defensa forestal en La Toba, Las Ericas y Caño Quebrado, así como una pista en Beas de Segura y otra en Lugar Nuevo.

"Además, el territorio jiennense tiene a su disposición 1.256 puntos de toma de agua, 34 puntos de vigilancia, 17 autobombas y dos nodrizas, además de 195 vehículos de transporte", ha añadido la delegada de la Junta en funciones.

Estos recursos forman parte del dispositivo EMA Infoca en Andalucía que, en total, cuenta con 4.700 profesionales. Posee una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas, renovadas en el 84 por ciento tras una inversión de 30 millones de euros, y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles que sustituirán las actuales, tras una inversión de 1,5 millones de euros.

El plan, además, estrena la Unidad de Maquinaria Pesada --formada por dos retroexcavadoras, ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras), que se implantará de forma progresiva esta campaña--. También comenzará a operar esta campaña, de forma incipiente, la nueva Unidad de Fuego Técnico.

Los medios aéreos suman 43 aeronaves, tres más que en la campaña pasada con el siguiente desglose: 39 aportadas por la Junta (25 helicópteros de diversas capacidades y 14 aviones), un helicóptero de la empresa pública Enresa (en la base de El Cabril) y tres aeronaves del Estado (dos helicópteros y un avión anfibio pesado) desplegadas en La Almoraima (Cádiz), el aeropuerto de Málaga y Huelma (Jaén).

UNA DOCENA DE ACTUACIONES EN 2026

Por otra parte, en la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca se han analizado los datos estadísticos provisionales de 2026. Arrojan que el dispositivo ha actuado en lo que va de año en doce ocasiones en la provincia de Jaén (diez conatos y dos incendios), con 33,28 hectáreas afectadas (1,4 de arbolado, 1,06 de matorral y 30,82 de pastizal).

Asimismo, se han abordado los datos de la campaña de EMA Infoca 2025: 110 intervenciones, de las que 90 fueron conatos (81,82 por ciento) y 20 incendios en el territorio jiennense con 217,54 hectáreas afectadas (19,73 de arbolado y 197,81 de matorral).

En cuanto a las llamadas atendidas por el 112 durante el primer cuatrimestre del año en Andalucía referidas a incendios agrícolas e incendios forestales, han sido 2.486, de las que 59 corresponden a la provincia de Jaén (4,2 por ciento del total andaluz).

Sobre las investigaciones de la Unidad Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía, se han levantado 296 actas de denuncias relacionadas con incendios en la provincia jiennense, con dos detenidos y/o investigados y dos incendios investigados y esclarecidos. Además, los agentes de la unidad han apoyado las labores de extinción de incendios en nueve ocasiones.

OFERTA DE EMPLEO

Finalmente, la delegada ha aludido en esta reunión la oferta de empleo público publicada en el BOJA el pasado mes de abril, que incluye 234 plazas para diversas categorías profesionales. Estas vacantes corresponden ya a puestos fijos, a jornada completa y con actividad durante los doce meses del año.

También se ha detenido en la elaboración del Catálogo de Puestos de Trabajo del personal laboral de la agencia, una herramienta que permite ordenar a los trabajadores dentro de la función pública mediante un registro detallado que define funciones y requisitos, lo que garantiza una mayor seguridad jurídica y profesional para la plantilla.

Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos. Con un presupuesto de 271,6 millones de euros y más de 5.000 efectivos, la agencia integra en un sistema de gestión común al 112, Protección Civil, el GREA y el operativo Infoca, lo que la sitúa como "la mayor agencia de seguridad de España".

RED DIGITAL

Todo el personal y los vehículos de EMA ya operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que está plenamente desplegada. Esta red, que también beneficia al resto de servicios de emergencia de la Junta, ha supuesto una inversión de 27 millones para blindar un elemento vital: las comunicaciones por radio. La provincia de Jaén posee 254 emisoras y 173 portátiles.

EMA Infoca tiene también la plataforma de gestión Fire Response (respuesta al fuego) a la que está conectado todo el personal que opera en los incendios. La plataforma de gestión de la información almacena cartografía, croquis, posicionamiento de los intervinientes, datos actualizados de los incendios, entre otros, lo que posibilita acortar los tiempos de acceso a la información necesaria sobre la emergencia en curso.

Un año más, el plan cuenta con una web que permite seguir en tiempo real la información sobre incendios forestales y consultar el índice de riesgo diario por zonas. Asimismo, dispone del sistema EsAlert (o 112 inverso), que permite enviar mensajes masivos a los ciudadanos en zonas afectadas para coordinar posibles confinamientos o evacuaciones.