La Junta valora "muy positivamente" la primera simulación integral del tranvía de Jaén sin viajeros

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha valorado de forma "muy positiva" de las nuevas pruebas realizadas por el sistema tranviario con la primera simulación integral de operación real, pero sin viajeros.

Así lo ha explicado el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, en un audio remitido a los medios, donde ha señalado que estas pruebas tenían como objetivo reproducir un recorrido completamente normal, tal como será una vez que el servicio entre en operación comercial.

Contreras ha detallado que dos unidades han realizado dos trayectos completos, durante los cuales se han podido llevar a cabo todas las verificaciones de integración y del correcto funcionamiento de los sistemas. No obstante, ha advertido de que "todavía es necesario realizar algunos ajustes, especialmente en lo relativo a la señalización ferroviaria".

Asimismo, Contreras ha explicado que durante esta prueba también se han podido ajustar y definir los límites de velocidad del tranvía, gracias a la presencia de conductores del metro de Tenerife, quienes han estado presentes este martes. Esto ha permitido colocar las señales de limitación de velocidad en los distintos tramos del recorrido del sistema tranviario.

Por último, el delegado del Ejecutivo andaluz en el área de Fomento ha reiterado su satisfacción con los resultados de las pruebas, que representan "un nuevo avance para que el tranvía sea una realidad muy pronto en la ciudad de Jaén".