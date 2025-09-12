Junta vincula en Santiago-Pontones (Jaén) la ganadería extensiva a la gestión responsable y sostenible del territorio

SANTIAGO DE LA ESPADA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha vinculado este viernes la ganadería extensiva a la gestión responsable y sostenible del territorio.

Así lo ha indicado en Santiago de la Espada (Jaén), donde ha inaugurado las XXXIX Jornadas Técnicas de la Oveja Segureña y Feria Ganadera, junto al alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez. El encuentro reúne a ganaderos de la comarca en torno a diferentes conferencias y mesas técnicas sobre temas de actualidad del sector.

"La gestión responsable del territorio, basada en prácticas como el pastoreo y el uso equilibrado de los recursos naturales, desempeña un papel clave en la preservación de ecosistemas y en la protección de la biodiversidad", ha asegurado.

Al hilo, ha destacado que la ganadería extensiva representa un modelo de producción que se nutre directamente de los recursos del entorno, como los pastos y praderas, permitiendo que los animales se desplacen libremente y mantengan un vínculo directo con la naturaleza.

"Este sistema favorece la sostenibilidad ambiental y garantiza el bienestar animal, al tiempo que refuerza el equilibrio entre actividad económica y conservación. Asimismo, contribuye de manera eficaz a reducir la acumulación de vegetación seca, disminuyendo el riesgo de incendios", ha añadido.

En este contexto, la consejera ha señalado que "el compromiso del Gobierno andaluz con la ganadería extensiva, como herramienta esencial para la adaptación al cambio climático, demuestra que es posible impulsar un desarrollo rural sostenible". Un desarrollo que "no solo protege el medio natural, sino que también genera empleo y oportunidades en los municipios" de la comunidad.

"Santiago-Pontones es un ejemplo por el cuidado de las razas autóctonas, algo que se potencia con esta feria ganadera y la incorporación de jóvenes al sector, algo que permite que el municipio cuente actualmente con más de 65.000 cabezas de ovino y caprino", ha resaltado.

RELEVO GENERACIONAL

Por ello, ha valorado las medidas impulsadas por la Junta para fortalecer el sector y favorecer el relevo generacional. Desde la convocatoria de 2018, se han registrado 6.719 solicitudes en toda Andalucía, lo que ha permitido la incorporación de 3.112 jóvenes al sector agrario, con una inversión total cercana a 208 millones de euros.

En la provincia de Jaén, a través de las convocatorias resueltas desde 2019, se han destinado cerca de 40 millones para facilitar el acceso a la actividad agraria a 624 jóvenes, de los que un 11,73 por ciento se ha orientado al ámbito ganadero.

En la Comarca de Sierra de Segura, estas tres convocatorias han beneficiado a 84 jóvenes con ayudas que suman 4.928.500 euros. Al respecto, el 32,61 por ciento de este importe ha sido otorgado a mujeres y 32 de estos beneficiarios se han instalado o tienen previsto hacerlo en explotaciones ganaderas. Este sector ha recibido un total de 1.948.500 euros, "la mayoría, una treintena, en Santiago-Pontones".

MODERNIZACIÓN

Además de las previstas para el relevo generacional, el municipio ha recibido desde 2019 un conjunto significativo de ayudas y subvenciones que, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, destinadas a fomentar la modernización agrícola y la mejora de infraestructuras.

Entre ellas, destacan los más de 837.000 euros canalizados a través del programa Leader y diversas ayudas relacionadas con la ganadería, como las vinculadas a la sequía, la guerra en Ucrania y la pandemia de covid-19.

"En total, las ayudas suman más de 3,8 millones de euros, pero hay que tener en cuenta que, además, se han asignado fondos para el pago básico de la PAC, por un importe superior a los 1,4 millones de euros correspondientes a 227 expedientes; mejoras en el abastecimiento de agua y reducción de pérdidas, consolidando así un esfuerzo integral por fortalecer el tejido agroganadero y rural del municipio", ha enumerado.

También ha aludido a las acciones para robustecer las asociaciones de defensa sanitaria ganadera y las ayudas a las razas autóctonas. Entre las iniciativas más destacadas, está la asignación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) a los montes públicos de la zona, "una demanda histórica de más de 30 años, "asignación que ha permitido aumentar la capacidad de carga ganadera en los montes".

CARRETERA

Por otra parte y antes de la inauguración de las jornadas, García ha visitado las obras de adecuación de la pista forestal conocida como Carretera de la Vega de Santiago, junto al alcalde de Santiago-Pontones, y el de Hornos, Mario Navarro.

Tragsa ejecuta esta actuación, en la que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente invirtie más de 1,1 millones de euros, de los 8,3 millones que, con cargo a los fondos Feader, se están destinando a intervenciones en caminos forestales de la provincia entre 2024 y 2025.

Se contemplan actuaciones de corrección de asentamientos mediante excavación y construcción de bases de escollera, con la finalidad de adecuarla a las necesidades de acceso de los vecinos y de vehículos de prevención y extinción de incendios. También se interviene en la mejora de la capacidad de las cunetas, formalización y perfilado de taludes para mejorar la seguridad. Las obras concluyen con el asfaltado integral de todo su recorrido, algo más de 13 kilómetros.

"Estos caminos se consideran infraestructuras prioritarias para la extinción, ya que determinan las principales vías de acceso y evacuación cuando se produce un incendio forestal", ha manifestado.

Al hilo, ha recalcado que "articulan el territorio, permitiendo el acceso de los medios terrestres en todo tipo de tareas preventivas", como la vigilancia de los agentes de Medio Ambiente; tratamientos selvícolas o enlace de infraestructuras de prevención, como torres de vigilancia, líneas cortafuegos, balsas o puntos de toma de agua.

La red forestal en la provincia de Jaén tiene 3.698 kilómetros, lo que representa un 9,15 por ciento de la red viaria forestal de toda Andalucía, que suma 27.557 kilómetros. "La Junta está en la mejora permanente de estas vías", ha aseverado.

PLANIFICACIÓN

Para la planificación de estas intervenciones, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad ha revisado el inventario Redvia para prevención de riesgos naturales en Andalucía. Ello ha permitido obtener una cobertura digital actualizada de todos los caminos forestales públicos que se consideran prioritarios de cara a la prevención de incendios y la mejora de la gestión de los montes.

En el caso del término de Santiago-Pontones, según ha explicado la consejera, estos caminos son vías de comunicación entre núcleos de población y muy utilizados por los ganaderos.

En este sentido, ha valorado la "potente" inversión en actuaciones de mejora de los caminos forestales de Santiago-Pontones, que supera los 1,5 millones de euros. Ha explicado que a la intervención en la Carretera de la Vega se suman otras: en la vía forestal de Despiernacaballos, en la pista forestal entre Don Domingo y Rambla Seca, en la pista de Los Anchos-Collado de Góntar-Fuente Tejo y en la que va de Fuente Segura a Don Domingo.

"Trabajamos también para establecer un sistema que permita la colaboración con el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, para intervenir en los caminos", ha manifestado. En este punto, ha recordado que su término municipal, en pleno corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, "es el de mayor extensión de la provincia", y presenta "necesidades específicas y esenciales".