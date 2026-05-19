Licitadas por 7,8 millones las obras de conexión entre polígonos industriales de Alcalá la Real (Jaén)

Mapa con la zona objeto de la actuación. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha licitado por más de 7,8 millones de euros las obras de la nueva conexión viaria entre la A-403 y la aldea de Santa Ana, en Alcalá la Real (Jaén), que unirá los principales polígonos industriales del municipio: Llano Mazuelos y El Chaparral.

Se trata de una "infraestructura estratégica que permitirá mejorar la movilidad y los accesos" a los citados espacios y a la pedanía, según ha informado este martes en una nota el Ayuntamiento, una vez conocida la apertura de esta licitación.

La actuación tiene un presupuesto de 7.860.987,05 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. La fecha límite para presentar ofertas es el 16 de junio a las 15,00 horas. Deben enviarse a través del portal de licitación electrónica https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-el....

El proyecto contempla la construcción de una nueva carretera de 1,6 kilómetros de trazado que conectará la A-403 con la carretera JA-4302, facilitando el acceso directo a Santa Ana y mejorando la comunicación entre los polígonos Llano Mazuelos y El Chaparral.

Además, se construirán dos glorietas: una en la conexión con la A-403 y otra en el enlace con la carretera provincial hacia Frailes. Igualmente, se prevé la construcción de un carril bici paralelo a la nueva vía, obras de drenaje y mejoras hidráulicas en los accesos existentes.

El alcalde, Marino Aguilera, ha valorado este paso. "Se trata de una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de Alcalá, que mejorará la competitividad de nuestras empresas, favorecerá la seguridad vial y responderá a una reivindicación histórica de Santa Ana y del tejido industrial alcalaíno", ha afirmado.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha recordado que la conexión entre ambos polígonos ha sido objeto de reivindicaciones institucionales durante los últimos años, debido al intenso tránsito de vehículos pesados por la actual carretera comarcal y la necesidad de dotar de mejores accesos a una de las principales zonas industriales de la comarca.