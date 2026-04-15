Moreno confía en el Jaén Paraíso Interior FS ante el Barça y destaca su papel en "llevar a Andalucía a la élite"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, recibir en el Palacio de San Telmo a la plantilla, directiva y cuerpo técnico del club Jaén Paraíso Interior. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado "seguro" de que el partido que enfrentará al Jaén Paraíso Interior FS y al FC Barcelona el próximo 23 de mayo en Cáceres, con motivo de la Copa del Rey, será "muy disputado y con muchas posibilidades". Asimismo, ha expresado su deseo de que el conjunto jiennense logre la victoria, asegurando que contará con "toda Andalucía arropando y enviando buenas vibraciones", al tiempo que ha agradecido al equipo que esté "paseando el buen nombre de Jaén y de Andalucía por la élite del fútbol sala nacional".

Durante un acto celebrado en el Palacio de San Telmo, en el que ha recibido a la plantilla, la directiva y el cuerpo técnico del Jaén Paraíso Interior, tras ganar la Copa de España, el presidente andaluz ha subrayado la dificultad de competir desde ciudades como Jaén frente a clubes con mayor presupuesto y una base social más amplia. "No es fácil, ni mucho menos, competir con equipos con más recursos y respaldo, y, sin embargo, vosotros lo habéis conseguido", ha señalado, destacando que este logro es fruto de una gestión "ordenada, sensata y con capacidad" por parte de la directiva.

En esta línea, Moreno ha puesto en valor la existencia de un proyecto "sólido", recordando que "los proyectos no se improvisan, se construyen", y ha reconocido el esfuerzo sostenido del club a lo largo de los años, cuyos resultados "ya son visibles". También ha querido agradecer al presidente del equipo, Germán Aguayo, y a su directiva "el enorme trabajo realizado durante este tiempo", al tiempo que se ha mostrado convencido de que el equipo seguirá cosechando "grandes éxitos y, sobre todo, grandes alegrías" para Jaén y para toda Andalucía.

Además, ha subrayado que el equipo traerá "nuevos triunfos" al fútbol sala de Jaén y de Andalucía, al tiempo que ha asegurado que seguirá muy de cerca la semifinal frente al Barça. En este sentido, ha bromeado al señalar que el conjunto azulgrana "ha tenido la mala suerte de volver a encontrarse con vosotros", confiando en que puedan "ganarle otra vez", tras la victoria lograda en la Copa de España.

En este contexto, ha afirmado que cree "en la provincia de Jaén y en sus posibilidades", reconociendo también el esfuerzo del equipo pese a las limitaciones existentes, y ha asegurado que desde la Junta se trabaja para "reducirlas". Asimismo, ha expresado su deseo de que alcanzar la final de este campeonato "se convierta en una rutina" y ha recordado que en 2023 ya tuvo el honor de recibir al equipo en el Palacio de San Telmo tras la consecución de su tercera Copa de España, "a la que ahora se suma la cuarta".

Moreno ha destacado igualmente que detrás del éxito del Jaén Paraíso Interior FS hay "toneladas de trabajo bien hecho", así como "un notable espíritu de superación, sacrificio y trabajo en equipo". "Más que un equipo, sois una familia", ha señalado, poniendo en valor que este grupo "proyecta el nombre de Jaén y de Andalucía en la élite del fútbol sala nacional".

Del mismo modo, ha resaltado que el club está consolidando una trayectoria "difícilmente mejorable" en la última década, que ha calificado como "prodigiosa", con cuatro Copas de España y tres subcampeonatos de la Copa del Rey. En este sentido, ha querido recordar que, más allá de los títulos, alcanzar varias finales ya supone un logro de gran mérito, aunque no siempre se haya podido alzar el trofeo.

Por último, ha agradecido el ejemplo que el equipo ofrece, especialmente a los más jóvenes, al considerarlo un referente en "valores deportivos y solidarios a través de su obra social". También ha destacado su labor en centros escolares de la provincia de Jaén, contribuyendo a "fomentar el fútbol sala desde la base y a despertar el interés de muchos niños por este deporte".