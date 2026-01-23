El SAS refuerza la atención a la salud de la mujer en Jaén con la incorporación de dos matronas

Reunión Colegio de Enfermería matronas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, refuerza la atención sanitaria a las mujeres en la provincia jiennense con la incorporación de dos nuevas matronas al Hospital Universitario de Jaén, anuncio que se ha realizado tras la reunión mantenida con el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén.

Estas nuevas incorporaciones se producen tras el refuerzo anunciado en noviembre del pasado año para los distritos sanitarios Jaén y Jaén Sur, cuando se informó del aumento de la dotación de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología en ambos distritos, ha recordado la Consejería del ramo en una nota. De este modo, el Distrito Sanitario Jaén cuenta con ocho matronas, mientras que el Distrito Jaén Sur dispone de cuatro profesionales.

El conjunto de estas incorporaciones permite mejorar la accesibilidad a los programas de embarazo, parto y puerperio, así como reforzar las actividades de prevención y promoción de la salud, especialmente en la detección precoz del cáncer de cérvix. Asimismo, contribuye a una mejor organización del trabajo y a la reducción de los desplazamientos de los profesionales entre distintas unidades asistenciales.

Con la incorporación de estas dos nuevas matronas al Hospital Universitario de Jaén, el Servicio Andaluz de Salud avanza en su compromiso de ofrecer una asistencia especializada, cercana y de calidad a las mujeres de la provincia de Jaén.

Además, este refuerzo de personal especializado se enmarca en la estrategia del SAS para potenciar la atención integral a la salud de la mujer en todas las etapas de la vida, reforzando la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. La incorporación de nuevas matronas permitirá mejorar la continuidad asistencial, optimizar los tiempos de atención y reforzar el acompañamiento a las mujeres y a sus familias, especialmente en momentos clave como el embarazo, el parto y el posparto.

Por su parte, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Jaén, Elena González, ha explicado que "estas actuaciones responden a una planificación progresiva de recursos humanos, orientada a dar respuesta a las necesidades reales de la población y a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios".