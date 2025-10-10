Villanueva del Arzobispo (Jaén) acoge un encuentro sobre el plan de acción contra el algodoncillo del olivar

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Villanueva del Arzobispo ha acogido este viernes un encuentro sobre el plan de acción contra el algodoncillo, con el objetivo de minimizar los daños de esta plaga en el olivar, como ha sucedido en la comarca de Las Villas.

En la reunión, la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha dado a conocer ese plan y la guía de manejo integrado que, "de forma consensuada con el sector", se ha establecido por parte de la Consejería.

En el encuentro, celebrado en la sede de JaenCoop, han asistido alcaldes y concejales de Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar y Beas de Segura, además de las OPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén, Infaoliva y JaenCoop, así como almazaras de la zona.

También han participado técnicos que han colaborado en la elaboración del plan de control junto a los técnicos de la Delegación Territorial al objeto de dar a conocer la actualización del documento. Puede consultarse en la web de la Consejería a través del siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguay... icultura/sanidad-vegetal/paginas/algodoncillo-olivo.html

Aranda ha agradecido su colaboración a los participantes "y su activa participación para elaborar esta nueva estrategia que debe ser conocida por todos los agricultores para saber cómo comenzar a realizar el tratamiento necesario en el momento pertinente, una actuación que debe ser sincronizada y coordinada".

Desde el mes de mayo hasta se han realizado 25 reuniones de trabajo con todos los agentes implicados. "Tras la experiencia de la pasada primavera en los municipios afectados con esta plaga, "se ha podido corregir, de forma consensuada, una serie de deficiencias en el tratamiento que llevamos a cabo", ha afirmado.

En este sentido, ha emplicado que "las condiciones meteorológicas, fundamentalmente las altas temperaturas, provocaron que el período de puesta del algodoncillo se alargara más de lo normal establecido para esta especie, lo que derivó en que la efectividad de los tratamientos no fuera la determinada en los ensayos".

Además, el plan de acción establece la necesidad de que los agricultores realicen actuaciones colectivas: "un tratamiento sincronizado, que se explica perfectamente en esta guía, y que viene avalado por un trabajo técnico de campo muy exhaustivo".

En este punto, Aranda ha detallado que, si bien hasta el momento el algodoncillo estaba considerado como una plaga secundaria, las condiciones climatológicas y el cambio climático lo han convertido "en un auténtico problema para los agricultores".

ASESORAMIENTO

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha determinado que esta plaga requiere de asesoramiento técnico para poder controlar las poblaciones de esta especie sobre la que, además, no existen depredadores naturales que la combatan.

"Este plan de acción va en dos sentidos: por un lado, tratamientos de choque adelantados en el tiempo respecto a la pasada primavera y, por otra, la recuperación de la fauna auxiliar, de depredadores que controlen la plaga", ha precisado Aranda.

Los técnicos de la Delegación Territorial están a disposición de los agricultores a la hora de asesorar sobre la ejecución de estas actuaciones, de tal modo que los afectados conozcan las indicaciones necesarias para poder controlar y volver a un nivel de población de algodoncillo que no genere los daños que ha causado en el olivar de estas zonas de la provincia de Jaén. Por ello, del 20 al 25 de octubre habrá sesiones informativas en los municipios afectados.

En este encuentro de trabajo, la delegada también ha recordado que la Junta trabaja en la configuración de una línea de ayudas dirigidas a los agricultores más afectados por plagas del ámbito animal o del ámbito vegetal en Andalucía, como es el algodoncillo. Se estima que, de forma inicial, estas ayudas estén dotadas con 22 millones de euros para la comunidad autónoma.