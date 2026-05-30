Villanueva de la Reina (Jaén) impulsa hábitos saludables en su II Semana de la Salud

II Semana de la Salud de Villanueva de la Reina. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Consultorio de Villanueva de la Reina, del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado su II Semana de la Salud, una iniciativa que refuerza el compromiso de la Atención Primaria con la promoción de hábitos de vida saludables y la participación activa de la ciudadanía.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, la programación, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha incluido charlas, talleres y actividades al aire libre dirigidas a diferentes grupos de población, con el objetivo de acercar conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la salud y prevenir enfermedades.

La semana ha arrancado con una charla centrada en la prevención del cáncer, donde se abordó la importancia de los hábitos saludables y la detección precoz.

A lo largo de los días siguientes se desarrollaron actividades sobre voluntades vitales anticipadas, musicoterapia aplicada al bienestar y talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar bajo el lema 'Tus manos pueden salvar vidas'.

El programa también ha incorporado actividades enfocadas en el ejercicio físico y el envejecimiento activo, como una marcha saludable por el entorno de la localidad y sesiones divulgativas sobre prevención del deterioro cognitivo y enfermedad de Parkinson, así como los beneficios de la actividad física en personas mayores.

Los profesionales del Consultorio de Villanueva de la Reina que han participado en las actividades han destacado que "esta iniciativa busca no solo informar, sino también generar espacios de encuentro y convivencia donde la población pueda implicarse activamente en el cuidado de su salud. La participación de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y colectivos sociales aporta además una visión multidisciplinar y cercana a las necesidades reales de la ciudadanía".

En concreto, estos profesionales han sido los enfermeros Mari Paz Ibáñez Jiménez, Gaspar Casado Ponce y José María Momblant, así como la trabajadora social sanitaria Mercedes Calvo Mesa.

En esta segunda edición se ha querido prestar "especial atención" a la promoción del autocuidado y a la sensibilización sobre enfermedades crónicas y procesos asociados al envejecimiento, fomentando hábitos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la autonomía personal.

Para ello, se ha contado con María Carmen Gutiérrez Sánchez, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Andújar; la psicóloga de la Asociación de Parkinson de Andújar Natalia Toribio Navarrete, y la fisioterapeuta de ambas asociaciones, Mayca Medina Rodríguez.

Con esta II Semana de la Salud, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén "continúa impulsando estrategias de promoción de la salud en el ámbito rural, poniendo en valor el papel de la Atención Primaria como eje fundamental para la prevención, la educación sanitaria y el bienestar de la ciudadanía".