El Civil de Málaga cierra el miércoles el aparcamiento por el avance de las obras del futuro hospital

Archivo - Hospital Civil Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Civil, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cerrará el miércoles 27 de mayo la zona de aparcamiento de acceso por calle Blas de Lezo con motivo del avance de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Esta actuación responde a la necesidad de liberar espacio para garantizar la continuidad de los trabajos de construcción en condiciones de seguridad y evitar interferencias en el desarrollo de la obra, considerada estratégica para la ampliación y modernización de la asistencia sanitaria pública en Málaga, ha indicado la Junta en un comunicado.

Actualmente, este aparcamiento provisional dispone de alrededor de 280 plazas de uso compartido entre profesionales, pacientes, acompañantes y otros usuarios vinculados a la actividad hospitalaria.

Con el objetivo de minimizar el impacto derivado de esta reorganización temporal, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha puesto en marcha distintas medidas de movilidad y apoyo al estacionamiento.

Entre ellas, destaca la reapertura ese mismo día del aparcamiento del área de Maternidad del Hospital Materno Infantil, que recuperará alrededor de 110 plazas operativas una vez completada la rehabilitación integral del espacio desarrollada dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de Edificios Públicos (Pirep). En la actualidad ya se encuentran disponibles unas 50 plazas.

Asimismo, el centro prevé abrir lo antes posible el nuevo aparcamiento provisional ya remodelado, cuya entrada se realizará por avenida Arroyo de los Ángeles, lo que permitirá ampliar las alternativas de estacionamiento disponibles para usuarios y profesionales.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha señalado que "somos conscientes de las molestias que esta situación temporal puede ocasionar a profesionales, pacientes y familiares, y queremos agradecer la comprensión y colaboración de todos durante esta fase de las obras".

Además, ha destacado que "el avance del futuro Hospital Virgen de la Esperanza constituye un proyecto fundamental para el desarrollo sanitario de Málaga y requiere adoptar medidas organizativas que permitan compatibilizar la actividad asistencial con la ejecución de la obra".

Desde el centro también se recomienda, siempre que sea posible, priorizar el uso del transporte público, compartir vehículo o acudir con mayor antelación a las citas hospitalarias para facilitar la movilidad durante este periodo.

En este sentido, el Hospital Regional Universitario de Málaga recuerda que distintas líneas de autobús urbano de la EMT, conectan el entorno hospitalario con diferentes zonas de la ciudad. Entre ellas, las líneas L-7, con recorrido Centro Alameda-Carlinda-Parque Litoral; L-15, Virreina-Santa Paula; y N-2, Centro-Plaza de la Marina, que facilitan el acceso al complejo hospitalario como alternativa de movilidad durante el periodo de reorganización del aparcamiento.