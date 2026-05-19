El Hospital Civil de Málaga reorganiza los accesos al centro por el avance de las obras del Virgen de la Esperanza

Archivo - Imagen de archivo de la fachada principal del Hospital Civil Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Civil, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, reorganizará a partir este próximo jueves, 21 de mayo, los accesos de usuarios y profesionales al centro tanto a pie como en vehículo.

Según han explicado desde el Gobierno andaluz, esta modificación se enmarca en las actuaciones asociadas a la construcción del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, así como en la reorganización progresiva de espacios y circuitos vinculados al desarrollo de este proyecto.

Al respecto, han indicado a través de una nota, que el cambio supondrá el traslado del flujo principal de entrada a la parte delantera del Hospital Civil, a través del acceso ubicado en la plaza del mismo nombre.

No obstante, el acceso al aparcamiento del Hospital Civil continuará realizándose por calle Blas de Lezo hasta nueva indicación. Los usuarios podrán acceder en vehículo hasta la entrada de la plaza del Hospital Civil para la subida y bajada de personas, si bien aquellos que deseen estacionar deberán dirigirse al acceso habilitado al aparcamiento por calle Blas de Lezo.

Las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza continúan avanzando dentro del proceso de "transformación y modernización del entorno hospitalario del Civil", han indicado. Este proyecto contempla distintas actuaciones de adecuación y reorganización de accesos, viales y espacios asistenciales, necesarias para compatibilizar el desarrollo de las obras con el mantenimiento de la actividad sanitaria habitual.

Desde el Gobierno andaluz han señalado que "esta reorganización forma parte de la planificación prevista para compatibilizar el normal funcionamiento asistencial con el avance de las obras y las actuaciones de transformación del entorno hospitalario".

Asimismo, esta medida "permitirá aliviar la circulación interior y facilitar el desarrollo de nuevas intervenciones y trabajos previstos en la zona". En este contexto, el Hospital Regional Universitario de Málaga ya ha llevado a cabo previamente la reorganización del flujo de entrada de ambulancias, una actuación que se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias asistenciales.