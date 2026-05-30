El Hospital Regional de Málaga refuerza su apuesta por "la humanización" con 527 voluntades vitales registradas

Archivo - Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha reforzado durante 2025 el derecho a la autonomía del paciente con el registro de 527 voluntades vitales anticipadas y la tramitación de cinco prestaciones de ayuda a morir, dos de ellas en entorno hospitalario.

Así se recoge en la Memoria 2025 del centro hospitalario, consultada por Europa Press, y en la que se detallan programas, cifras y proyectos desarrollados en distintas áreas asistenciales a lo largo del pasado año.

Durante el último año el hospital ha realizado 20.898 teleconsultas, de las cuales 18.859 fueron primeras y 2.039 sucesivas. Además, se registraron 33.252 interacciones con Atención Primaria y un total de 36.496 interacciones asistenciales.

Las visitas domiciliarias alcanzaron las 1.997, mientras que la gestión de casos desarrolló 9.500 intervenciones directas. Por su parte, el área de trabajo social realizó 14.359 actuaciones.

Uno de los pilares de la estrategia ha sido la hospitalización a domicilio, que ha permitido acercar la atención sanitaria a los hogares "de cientos de pacientes". En cuidados paliativos, cuatro equipos asistenciales atendieron a 1.163 pacientes, realizaron 2.082 asistencias y gestionaron 7.253 contactos telefónicos.

Entre los datos más destacados figura "el liderazgo nacional" en trasplantes renales, con 242 intervenciones realizadas, situándose como el primer hospital de España en esta actividad. Además, el centro alcanzó un récord histórico en trasplantes hepáticos con 85 procedimientos y realizó también diez trasplantes pancreáticos y 104 hematopoyéticos.

En cuidados paliativos pediátricos, un equipo especializado atendió a 182 pacientes, con 1.811 asistencias y 928 contactos telefónicos. También se desarrollaron programas específicos de hematología domiciliaria (HEDO), diálisis peritoneal, hemodiálisis, tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso (TADE) y nutrición parenteral domiciliaria pediátrica.

El programa de hemodiálisis registró 1.664 sesiones monitorizadas y 506 contactos, mientras que el TADE atendió a 101 pacientes con 1.691 asistencias.

CULTURA, ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE PACIENTES

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha consolidado durante 2025 su estrategia de "humanización asistencial" mediante "una amplia red de iniciativas, centradas en la atención integral al paciente, la accesibilidad, la mejora de espacios y el acompañamiento emocional".

Entre las acciones desarrolladas destaca el programa 'Cultura en vena', con sesiones musicales, músicos internos residentes y actividades de mediación cultural dentro del hospital. También se ha puesto en marcha el programa 'Vulnera', que contempla visitas al Museo Thyssen dirigidas a profesionales sanitarios, así como proyectos participativos para mejorar la implicación de pacientes oncohematológicos en el entorno hospitalario.

En este contexto, se ha impulsado la creación de grupos mixtos de trabajo formados por pacientes y profesionales sanitarios, además del proyecto 'Sperantia', destinado a humanizar las salas de espera del hospital de día.

En materia de "humanización asistencial", el centro impulsó programas pioneros como 'Tu mascota te acompaña', dirigido a pacientes paliativos, además de iniciativas pediátricas, culturales y de bienestar emocional.

La memoria recoge la transformación de diferentes áreas hospitalarias en espacios más acogedores para pacientes y familiares. Entre las actuaciones realizadas figuran mejoras en la planta de hematología, la UCI de adultos, áreas de nefrología, salas de espera quirúrgicas pediátricas y espacios destinados a salud mental y hospital de día.

En el Hospital Materno Infantil se han acondicionado quirófanos de maternidad, salas de espera de mamografía y un espacio seguro para la atención a víctimas de violencia de género en urgencias de maternidad.

En total, el nivel gestor proyectó cuatro edificios con un grado de implantación del 100% en medidas relacionadas con creación de ambientes humanizados.

La memoria también destaca numerosos reconocimientos obtenidos por distintas unidades del hospital. Entre ellos figuran "la excelencia" en la implementación del decálogo para la eliminación de la hepatitis C, la certificación de unidades especializadas de ventilación crónica domiciliaria y cuidados respiratorios intermedios, así como acreditaciones en coloproctología, riesgo vascular y trasplante de progenitores hematopoyéticos.

La actividad asistencial del hospital refleja igualmente un elevado volumen de atención sanitaria. Durante el último año se contabilizaron más de 333.000 urgencias, cerca de 973.000 consultas externas y más de 28.700 cirugías mayores, incluyendo 244 intervenciones robóticas. También se registraron 4.676 partos y más de 31.500 ingresos hospitalarios.

El Hospital Regional Universitario de Málaga presta cobertura sanitaria a más de 1,7 millones de personas y se mantiene como uno de los principales centros hospitalarios públicos de referencia en España.