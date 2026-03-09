La Junta activa el Punto Único de Información para reforzar al sector audiovisual andaluz

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, en la tercera reunión del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, han presidido en la tarde de este lunes la tercera reunión del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), celebrada en el marco del Festival de Málaga, durante la cual han dado a conocer las medidas impulsadas por la Junta "para fortalecer y consolidar el sector audiovisual y de contenidos digitales en Andalucía, entre las que se encuentra un ambicioso plan de incentivos, el mayor de su historia reciente, así como la puesta en marcha del Punto Único de Información", han señalado los consejeros.

Estas iniciativas "se enmarcan en la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales 2030, hoja de ruta del Gobierno andaluz para convertir a la comunidad en referente nacional e internacional en este ámbito", han asegurado Del Pozo y Paradela.

Así, han destacado que desde la Junta quieren "hacer de Andalucía uno de los focos de la industria audiovisual nacional, impulsando su competitividad e internacionalización a través de unas políticas públicas que nacen del diálogo permanente con los profesionales". "Nuestro objetivo es claro: menos burocracia, más rapidez y seguridad jurídica para que crear, rodar o producir en Andalucía sea cada vez más fácil", han enfatizado.

Durante su intervención, el consejero de Industria ha anunciado la puesta en marcha del Punto Único de Información. Este nuevo espacio digital, integrado en la web de la ADA, centraliza toda la información administrativa relevante para empresas y profesionales del sector, facilitando la gestión de trámites, incentivos y servicios.

"Supone más agilidad y menos burocracia; una herramienta concreta al servicio de quienes crean, producen y desarrollan contenidos digitales en Andalucía, fortaleciendo un ecosistema basado en talento, competitividad y proyección internacional", ha explicado. El Punto Único organiza la información en tres grandes bloques: sector cinematográfico; videojuegos, animación y otros contenidos digitales; y servicios de comunicación audiovisual.

En total, se han sistematizado 281 trámites y servicios, ofreciendo acceso directo a normativa, formularios, modelos y guías prácticas. Son 55 el número total de entidades referenciadas en el Punto de Información, de las que 15 corresponden al propio Gobierno andaluz. "Esta herramienta reduce tiempos de búsqueda, evita duplicidades y mejora la seguridad jurídica para las empresas", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que esta iniciativa "responde a las prioridades detectadas en la industria y supone un paso decisivo en la simplificación administrativa, reforzando la competitividad del sector y contribuyendo al desarrollo económico y cultural de Andalucía".

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte ha avanzado que Andalucía "ha dado un salto cualitativo en el apoyo al sector audiovisual, consolidando seis millones de euros anuales en ayudas a la producción y desarrollo de proyectos, más del doble que en 2018". "Un importe al que en 2026 se han sumado 1,4 millones de euros destinados a las salas de cine, un elemento clave en el ecosistema del cine para la difusión y creación de nuevos públicos para la industria", ha apostillado.

En total, este programa de incentivos para el sector asciende a 7,4 millones de euros en el año en curso, lo que supone un crecimiento del 156% desde 2018, "la mayor partida destinada a la creación, la promoción y la producción audiovisual desde que estas ayudas echaron a andar en 2002", ha destacado la responsable de Cultura del Gobierno andaluz.

Del Pozo ha informado, asimismo, que su departamento está trabajando en una modificación de las bases reguladoras de los incentivos a la producción de largometrajes, documentales y obras audiovisuales, para "simplificar su tramitación y hacerla más ágil, dotando al proceso de mayor seguridad jurídica y adaptándolas a las necesidades reales del sector". En este sentido, ha enfatizado que "la reformulación va a favorecer el arraigo del sector audiovisual en Andalucía, de tal modo que entre los requisitos se incluirá que las empresas beneficiarias cuenten con una sede abierta en Andalucía".

El sector audiovisual andaluz ocupa la tercera posición nacional en facturación, con 353 millones de euros en 2023, 1.176 empresas y 4.373 empleos directos. El 73% de la actividad se concentra en actividades cinematográficas, de vídeo y televisión, lo que consolida a Andalucía como territorio de producción.