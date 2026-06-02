La Junta y el Ayuntamiento de Fuengirola formalizan el acuerdo para construir un Centro de Urgencias 24 horas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en la formalización del acuerdo para construir un Centro de Urgencias 24h - JUNTA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha formalizado este martes, con la firma de un protocolo de actuación, el acuerdo para la construcción de un nuevo centro para acoger el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Fuengirola (Málaga), con la alcaldesa de este municipio de la Costa del Sol, Ana Mula.

El nuevo centro se construirá en la parcela de más de 1.100 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento en la Avenida de Santa Amalia, 21. Supondrá la inversión de 1,9 millones de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ya dispone de plan funcional actualizado para atender las necesidades de una ciudad de 85.598 habitantes, "cuya población se incrementa significativamente durante la temporada estival", como ha subrayado el consejero en funciones.

Sanz ha explicado que este Protocolo General de Actuación entre el SAS y el Ayuntamiento de Fuengirola establece las actuaciones necesarias para la apertura de este centro que "viene a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos: contar con un servicio inmediato de atención médica de urgencias 24 horas los 365 días del año en el propio municipio".

"Un compromiso con los vecinos que adquirimos desde el Gobierno de Andalucía y, una vez más, cumplimos con nuestra palabra y con la provincia de Málaga", ha añadido.

En esta misma línea se ha manifestado Mula, que ha destacado que "seguimos dando pasos firmes, cumpliendo la hoja de ruta trazada con la Junta de Andalucía para que, más pronto que tarde, los fuengiroleños tengan las infraestructuras sanitarias que necesitan".

El titular andaluz de Sanidad en funciones ha recordado que Fuengirola cuenta actualmente con tres centros de salud y un punto de urgencias de Atención Primaria en Las Lagunas, que comparte con la población de Mijas Costa, que atiende a una población superior a los 170.000 habitantes.

"Este nuevo punto de urgencias va a transformar la atención sanitaria en la ciudad y supone un paso más en las mejoras que estamos abordando en el conjunto de la provincia", ha abundado, antes de citar la inauguración del Centro de Salud de Los Pacos, la renovación del de Los Boliches o la ampliación del centro de La Carihuela en Torremolinos, entre otros.

Ha incidido en que "este esfuerzo inversor alcanza su máxima expresión en el Hospital Universitario Costa del Sol, que, tras 18 años de parálisis y abandono, desbloqueó el Gobierno de Juanma Moreno, con una inversión de 93 millones de euros y que, desde marzo de este año, su ampliación es una realidad".

Al acto de la firma, celebrado en la sede central del SAS, han asistido también el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro; la directora gerente del SAS, Valle García; el delegado territorial de Salud y Consumo de Málaga, Carlos Bautista, y el concejal Fuengirola y diputado provincial de Málaga Francisco José Martín.