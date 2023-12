La Junta destaca previsiones turísticas en Navidad: "Estamos en la mejor disposición para tener un año récord"

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, se ha referido este lunes a las previsiones turísticas de cara a Navidad y ha afirmado que "las fiestas navideñas van a arrojar buenas cifras en el cómputo total del año". "Estamos en la mejor disposición para tener un año récord, el mejor año de toda la serie histórica, el año 2023".

Así lo ha señalado Bernal tras preguntas de los periodistas sobre previsiones turísticas en Navidad, durante la presentación en Málaga del espacio Sohrlin Andalucía, al tiempo que ha añadido que "ya los datos que teníamos previamente en cuanto a asientos facilitados o puestos a disposición por las compañías aéreas hacia el destino Andalucía habían subido casi un 20% con respecto al último registro", lo que "hacia presumir que íbamos a tener unas buenas cifras de ocupación, tanto hotelera como extrahotelera".

En cuanto a los datos, Bernal ha señalado que las cifras en las que se mueven son "de incremento de aproximadamente el 5% en relación con el mismo periodo del año anterior". "Estamos todavía en los prolegómenos de la Navidad y tenemos que andar hacia el 6-7 de enero para cerrar estas cifras".

No obstante, ha incidido en que "si se mantiene una climatología no muy adversa, posiblemente estaremos trabajando en cifras por encima del 6% de crecimiento antes de que termine el año 2023" y "no solamente en visitantes, sino también en ingresos y en empleo turístico, que es lo que realmente más nos interesa".