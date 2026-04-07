La Junta destaca la tecnología de la industria aeronáutica como eje del crecimiento de Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, visita la sede de la empresa Aertec, situada en el Parque Tecnológico Málaga TechPark. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha visitado este martes la sede de la empresa Aertec, situada en el Parque Tecnológico Málaga TechPark, en un encuentro en el que se ha analizado cómo la especialización técnica de la industria aeronáutica y de defensa en las distintas provincias constituye un pilar estratégico para el desarrollo económico andaluz.

España ha puesto en valor la trayectoria de la compañía, fundada hace casi 30 años por Antonio Gómez-Guillamón y Vicente Padilla, "consolidada hoy como un actor clave en la seguridad, eficiencia y conectividad aérea global".

La configuración industrial de la comunidad se basa actualmente en un mapa de nodos tecnológicos especializados que permiten una alta competitividad global. En este marco, la consejera ha destacado que Sevilla se mantiene como el corazón de la aeronáutica nacional, mientras que la provincia de Cádiz lidera el sector naval y de sistemas.

Este despliegue técnico se extiende hacia el interior con Córdoba, que se prepara para actuar como motor logístico del Ejército de Tierra, y Jaén, que avanza en la experimentación de drones y vehículos autónomos. Por su parte, ha dicho que Huelva se ha especializado en sistemas no tripulados de gran tonelaje, completando este esquema Málaga, "que se ha consolidado como un nodo clave en ciberseguridad y aviónica a través de empresas de referencia como Aertec".

Esta estructura productiva fomenta la denominada dualidad tecnológica, permitiendo que innovaciones desarrolladas para la defensa, como sensores para drones o materiales avanzados, tengan aplicaciones directas en servicios civiles como la lucha contra incendios o las energías renovables.

Este modelo de crecimiento se apoya en una fuerte apuesta por el talento, "como demuestra el hecho de que en compañías como Aertec el 80% de la plantilla cuenta con titulación universitaria y se reinvierte el 8% del volumen de negocio en I+D", ha explicado la consejera.

España ha destacado que el sector aeronáutico en Andalucía se ha convertido en "una verdadera locomotora" económica", según los últimos datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae).

Así, ha señalado que actualmente, genera un impacto superior a los 3.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB regional, y sostiene cerca de 35.000 empleos de alta cualificación. Además, en 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 2.038 millones de euros, reafirmando su proyección internacional.

España ha subrayado "el efecto multiplicador" de esta industria: por cada gran empresa tractora, se activan hasta seis empresas auxiliares locales. En este contexto, ha indicado, "Málaga se ha especializado como un nodo fundamental en ciberseguridad y aviónica".

Durante la jornada también se ha profundizado en la colaboración entre las empresas de tamaño intermedio y la agencia Andalucía Trade. En este sentido, la consejera ha agradecido la colaboración de Aertec en la creación del Club Midmarket Andalucía Trade, una herramienta estratégica de la Junta de Andalucía para ofrecer servicios personalizados, acciones de internacionalización y financiación específica para que las empresas andaluzas de tamaño medio ganen dimensión y competitividad en el mercado europeo.