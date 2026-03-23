Junta finaliza los trabajos de sellado del vertedero de Torremolinos (Málaga) con una inversión de más de 8,6 millones

Vertedero de Torremolinos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha finalizado los trabajos de sellado del vertedero de Torremolinos, una actuación que se ha prolongado durante más de tres años y ha contado con una inversión de 8,67 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

El proyecto ha permitido intervenir en una superficie de más de 98.300 metros cuadrados en la Sierra de Torremolinos, un enclave que permaneció degradado durante décadas tras recibir vertidos de residuos urbanos entre 1990 y 2011 sin la preceptiva autorización ambiental, según ha informado la Consejería en una nota.

Tras el cese de la actividad, la zona no fue clausurada adecuadamente, lo que generó importantes afecciones como la infiltración de aguas pluviales, la producción de lixiviados sin control o la emisión de gases derivados de la descomposición de materia orgánica.

En este sentido, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha señalado que "esta actuación ha posibilitado corregir una situación heredada durante años y devolver este espacio a la ciudadanía en condiciones de seguridad y respeto ambiental". Asimismo, ha destacado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha asumido el compromiso de recuperar enclaves degradados como este, transformándolos en espacios compatibles con el entorno natural".

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, por su parte, ha reseñado al respecto que "estamos ante un cambio de mirada sobre un espacio que durante años representó todo lo contrario de lo que debe ser una ciudad moderna y sostenible".

La consejera ha puesto en valor la cooperación entre administraciones para hacer posible esta actuación, subrayando que "la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Torremolinos ha sido clave para culminar este proyecto, demostrando que cuando las instituciones trabajan de forma conjunta, los resultados llegan antes y benefician directamente a los ciudadanos".

Los trabajos ejecutados han abordado de manera integral los problemas asociados al vertedero, comenzando por la adecuación del terreno y la reorganización de los residuos para garantizar la estabilidad de los taludes. "Esta labor ha sido esencial para evitar riesgos de desprendimientos y asegurar la seguridad del conjunto, especialmente en un espacio ubicado en un frente de cantera abandonado a escasa distancia del núcleo urbano", ha concretado la consejera.

El sellado se ha llevado a cabo mediante la instalación de una cobertura final hermética compuesta por varias capas con funciones específicas. Por un lado, se ha impedido la entrada de agua procedente de las precipitaciones, lo que evita la generación de lixiviados. Por otro, se ha controlado la emisión de biogás, evitando su liberación incontrolada a la atmósfera. Para ello, se ha incorporado una doble barrera impermeable, formada por una lámina sintética de polietileno de alta densidad y una capa geológica de arcilla, reforzada con sistemas de drenaje y protección que garantizan su durabilidad.

A estas actuaciones se suma la implantación de un sistema específico de captación de gases, basado en pozos verticales y bioventanas que permiten la oxidación del metano, reduciendo así su impacto sobre el clima. De igual modo, se ha diseñado una red de drenaje que canaliza las aguas de escorrentía, evitando su contacto con los residuos y su posible contaminación.

La intervención ha incluido también la revegetación del entorno con especies autóctonas, lo que contribuye a la integración paisajística del espacio y favorece la recuperación de la biodiversidad. En este proceso se ha previsto la plantación de 800 adelfas y la siembra de más de mil kilogramos de semillas, generando una cubierta vegetal estable que protege las capas inferiores del sellado.

CONTROL Y FUTURO

Sin embargo, la consejera ha aclarado que el proyecto no concluye con la finalización de las obras, ya que incorpora un Plan de Vigilancia y Control con una duración mínima de treinta años, tal y como establece la normativa vigente en materia de vertederos. Este seguimiento tiene como objetivo comprobar la evolución del sellado, el correcto funcionamiento de los sistemas instalados y la ausencia de afecciones ambientales a largo plazo.

García ha indicado que "esta actuación garantiza la protección de las aguas, del suelo y del aire, evitando la contaminación y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero". En esta línea, ha afirmado que "se ha actuado con rigor técnico para dar una solución definitiva a un problema ambiental que llevaba años pendiente".

El sellado del vertedero se ha estructurado en dos áreas diferenciadas que suman más de 98.300 metros cuadrados. Por un lado, el vaso correspondiente al antiguo vertedero, con una superficie de más de 61.200 metros cuadrados, y por otro, un nuevo vaso de más de 37.100 metros cuadrados destinado a albergar los residuos reubicados durante las obras. Una reorganización ha permitido optimizar la estabilidad del conjunto y facilitar su sellado definitivo.

Por otro lado, la consejera ha informado de la concesión de una subvención de cerca de 500.000 euros al Ayuntamiento de Torremolinos para el desarrollo del proyecto de "reforestación y regeneración ambiental de un vertedero sellado", en el marco de las ayudas destinadas a actuaciones frente al cambio climático, cofinanciadas por el Programa Andalucía Feder 2021-2027.

García también ha recordado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha concedido al Ayuntamiento de Torremolinos subvenciones por un importe conjunto de 493.793,82 euros, destinadas a la implantación de la recogida separada de biorresiduos en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU. Estas ayudas se distribuyen entre la convocatoria de 2023, con 326.057,58 euros, y la de 2024, con 167.736,24 euros, orientadas a mejorar la gestión de los residuos orgánicos en el municipio.

En cuanto a inversiones, ha puesto en valor que en los dos últimos años la Consejería ha invertido en la provincia de Málaga cerca de 90 millones de euros en nuevas infraestructuras verdes, en la mejora de la gestión de residuos, en la protección de los espacios naturales y en tratamientos selvícolas preventivos y de adaptación al cambio climático.

Inversiones en el sellado de vertederos en Andalucía

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para la recuperación de espacios degradados y la mejora de la gestión de residuos, alineada con los objetivos europeos de protección ambiental y lucha contra el cambio climático. En este contexto, la consejera ha sostenido que "este tipo de intervenciones demuestran que es posible compatibilizar la restauración ambiental con la seguridad de las personas y la mejora del entorno", y ha añadido que "Andalucía ha dado pasos firmes en la recuperación de espacios degradados, avanzando hacia un modelo más sostenible".

Al hilo de esto último, la consejera ha especificado que este plan de sellado de vertederos y restauración de espacios degradados pasa por una inversión desde 2019 que asciende a 31,7 millones de euros en el marco del Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pirec 2030), con actuaciones en Almería (12,8 millones), Cádiz (1,6 millones), Córdoba (1,5 millones de euros), Granada (2,3), Huelva (2,7), Sevilla (98.200 euros) y Málaga, cuya cuantía asciende a 10,4 millones de euros para el sellado de los vertederos de Torremolinos (8,67), Las Erizas (57.400 euros) y Nerja (1,73 millones).

Asimismo, ha anunciado nuevos proyectos en Almería y Granada, sobre los que avanzará novedades próximamente. "Durante décadas, muchos de estos vertederos formaron parte del paisaje de municipios andaluces. Sin embargo, hoy se están transformando en espacios seguros y restaurados, dentro de una estrategia de gestión sostenible de residuos", ha concluido.