La Junta invierte casi 64.000 euros para renovar las instalaciones contra incendios en la sede del TSJA en Málaga

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Málaga ha comenzado con los trabajos de renovación de las instalaciones contra incendios del edificio que alberga la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la capital malagueña. Unos trabajos que suponen la renovación y actualización de los elementos de seguridad y en los que se va a invertir 63.817 euros.

La delegada territorial, Mónica Alejo, ha visitado este viernes la sede judicial para conocer con detalle los trabajos que ya han arrancado y ha expresado el compromiso de la consejería "por dotar a la Administración de Justicia de mejores medios personales y materiales, entre ellos las infraestructuras".

Alejo ha señalado que aunque el edificio contaba con instalaciones de protección contra incendios, "no obstante, gran parte de ellas han quedado obsoletas, otras presentan averías de imposible reparación pues no hay disponibilidad de recambios debido a su antigüedad y en otros casos, los cambios de uso y redistribución de algunas dependencias han hecho que ya no sean las adecuadas".

Asimismo, ha explicado que para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias sobre los sistemas de seguridad se ha desarrollado un proyecto específico en el que se recoge un diseño actualizado de las mismas para adaptarlas a los requerimientos que actualmente exige la normativa vigente.

La delegada ha insistido en la necesidad de acometer trabajos de este tipo, "porque se trata de la seguridad del edificio y de todas las personas que acuden al mismo". "Por eso era una inversión que teníamos que hacer, porque no se había acometido en años anteriores", ha incidido.

La obra, incluido el proyecto y su supervisión, tiene un coste cercano a los 64.000 euros, comenzó a principios de septiembre y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

El inmueble que alberga el TSJA en Málaga se encuentra situado entre las calles Somera, Duquesa de Parcent, Tomás Heredia y la avenida Manuel Agustín Heredia, número 16. Fue construido en 1962 y posteriormente reformado tanto su interior como el exterior entre los años 1989 y 1994. El edificio cuenta con siete plantas y la cubierta.