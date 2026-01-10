Metro de Málaga se convierte en el primer metro de España en incorporar la lengua de signos

La presentación de la nueva prestación contó con el director del Metro de Málaga, Fernando Lozano; el presidente de Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos; la responsable de Servicios Sociales de ONCE y representantes de colectivos - JUNTA

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, se convierte en el primer metro de España que integra en sus canales de comunicación la lengua de signos para informar a las personas con discapacidad auditiva. El suburbano ha integrado en los códigos de NaviLens de sus estaciones vídeos informativos en lengua de signos que pueden verse mediante la aplicación NaviLens Go.

De esta forman se amplían los canales de comunicación accesible, reforzando la autonomía y seguridad de las personas sordas y consolidando a NaviLens como herramienta especialmente orientada a usuarios con discapacidad sensorial, tanto visual como auditiva.

Según señalan en un comunicado, esta nueva funcionalidad, desarrollada en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, permite que las personas con discapacidad auditiva accedan a información clara y adaptada durante sus desplazamientos.

La presentación oficial de esta nueva prestación contó con la participación del director general del Metro de Málaga, Fernando Lozano; el presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos; la responsable de Servicios Sociales de la ONCE Málaga, Irene García; así como representantes de diversas asociaciones de personas sordas de la provincia y personas afiliadas a la ONCE.

También asistieron las responsables de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, María Luz Alcarazo, y del Aeropuerto de Málaga, Patricia Cárdenas, así como un intérprete del Ayuntamiento en lengua de signos.

Metro de Málaga fue en 2022 el primer suburbano andaluz en incorporar la tecnología NaviLens, que desde entonces ha facilitado el guiado en paradas y estaciones, sobre todo a personas con discapacidad visual, gracias a las instrucciones accesibles que ofrece la aplicación. Además, la herramienta es útil para personas extranjeras, ya que adapta automáticamente el idioma al configurado en sus dispositivos móviles.

Desde finales de 2024, NaviLens incorpora también la información estimada del paso de los trenes por las estaciones y paradas. En paralelo, Metro de Málaga avanza en otra iniciativa clave para la accesibilidad. En las próximas semanas publicará una versión en lectura fácil de su guía de uso, adaptada por la asociación sin ánimo de lucro Aproinla y dirigida especialmente a personas con discapacidad intelectual.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga cuentan con 13,6 kilómetros de recorrido y 19 estaciones y paradas, incluyendo las ampliaciones hacia El Perchel y Atarazanas, que han impulsado un notable aumento de la demanda. En lo que va de año, el ferrocarril metropolitano ha transportado más de 17,8 millones de viajeros, consolidándose como un pilar esencial de la movilidad sostenible en la ciudad.