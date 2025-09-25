Moreno apuesta desde la Comic-Con Málaga por convertir Andalucía en referente de la industria global del entretenimiento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director de comunicación y estrategia de Comic-Con. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este jueves por convertir a Andalucía "en referente de la industria global con tanto potencial como la del entretenimiento" durante su intervención en el acto oficial de inauguración de la San Diego Comic-Con Málaga, que hasta el domingo se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma).

Moreno ha destacado ante el numeroso público concentrado en este evento, que por primera vez sale de Estados Unidos, que Andalucía es "un gran plató de casi 90.000 kilómetros cuadrados donde se puede desarrollar cualquier fantasía" y ha resaltado que la región ya recibe rodajes de series o películas.

En este contexto, el presidente andaluz ha destacado que el acuerdo alcanzado con la San Diego Comic-Con implica la celebración del evento originario de la ciudad californiana en la capital malagueña hasta 2027: "Tres años para disfrutar, para mejorar, para que la cultura pop esté entre nosotros. Una referencia global para millones de personas, de aficionados al comic, la ilustración, al arte digital, los videojuegos, la creación audiovisual...".

Moreno ha recordado que hace dos años Andalucía hizo historia al acoger los Latin Grammy en Sevilla, y ha dicho que ahora "repetimos proeza" al ser el primer lugar fuera de Estados Unidos en acoger la Comic-Con hasta 2027. "Hoy somos la capital cultural pop del mundo", ha significado.

"Así que vamos a convertir esta tierra, nuestra tierra, Andalucía, en referencia de una industria global con tanto potencial como en la industria del entretenimiento con la digitalización y la tecnología", ha concluido el presidente de la Junta, que se ha despedido con un: "¡Que la fuerza os acompañe!", frase que recuerda a la saga Star Wars.

En este acto, copresentado por los actores hispanobritánicos Dafne Keen y Taz Skylar, también ha intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha destacado cómo "la cultura pop une a mucha gente en muchos países", y ha puesto de manifiesto que "Málaga y Andalucía han demostrado ser no solo consumidoras de cultura pop, sino productoras también debido a los juegos de animación de cultura audiovisual en general".

"Es un gran mercado, hay que verlo también desde esa perspectiva y nos alegra que todo eso se pueda desarrollar aquí", ha asegurado De la Torre, quien ha indicado que Málaga "es como el San Diego de California", al tiempo que ha incidido en la capacidad y la apuesta que la ciudad ha demostrado hace años por esta cultura.

Y el director de Comunicaciones y Estrategia de la Comic-Con Internacional, David Glanzer, ha destacado que este fin de semana "podemos hablar diferentes lenguajes, podemos disfrutar de diferentes formas de arte, pero somos comunidad, y somos amigos, y todos hablamos la misma lengua: el amor por el arte". "Gracias Málaga y bienvenidos a la familia Comic-Con. ¡Gracias!", ha finalizado.

Las previsiones de visitas a esta convención elevan hasta 100.000 la estimación de asistentes, con procedencias de todas partes del mundo, lo que hará de Andalucía el centro mundial de la cultura pop, y dejará en la comunidad un impacto de unos 50 millones de euros.