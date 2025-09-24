La San Diego Cómic-Con Málaga reúne desde mañana a 120.000 aficionados con Schwarzenegger como invitado de honor

Archivo - Personas disfrazadas de personajes de la Star Wars en la presentación de la San Diego Comic-Con. A 10 de marzo de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y reunirá a 120.000 aficionados de todo lo 'friki' con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.

El evento, que constituye el desembarco en Europa de la mítica Comic-Con de San Diego (EEUU), se llevará a cabo en un recinto de 80.000 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de más de 300 horas de contenido único. Los organizadores esperan que el impacto económico de la Cómic-Con Málaga en la ciudad sea de más de 40 millones de euros.

Schwarzenegger será el 'plato fuerte' de la convención: el icono 'hollywoodiense', protagonista de películas como 'Terminator', 'Predator' y 'Desafío Total', dará una 'masterclass' durante la mañana del domingo, día de cierre. Durante los días anteriores, aparecerán por los pasillos de la Cómic-Con intérpretes de la talla de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos') o Luke Evans (Bardo en la trilogía de 'El Hobbit').

Disney aterriza con dos de sus estrenos, 'Tron:Ares' y 'Predator Badlands'. Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visions. Entre otros, los fans del cómic contarán con la presencia de figuras como el presidente, editor y director creativo de DC, Jim Lee, y C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics.

La Cómic-Con también contará con presencia española, como por ejemplo Ester Expósito y Belén Rueda, dos de las participantes en el panel 'Actrices en el género fantástico hoy en día', y el director J.A. Bayona, que celebrará un encuentro con Álex de la Iglesia. A su vez, el evento también mostrará otro lado de las grandes superproducciones en eventos como "LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past".

Allí, Ashley Eckstein, la voz de Ahsoka Tano en 'Star Wars: The Clone Wars', 'Star Wars: Rebels' y 'Star Wars: Las crónicas Jedi' se reúne con Carla Torres Danés, la voz en español de Ahsoka en las tres series, para hablar sobre su experiencia dando vida al personaje en su último proyecto: LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia: Piezas del Pasado, disponible el 19 de septiembre en Disney+.

Si la Cómic-Con malagueña cierra habiendo registrado 120.000 visitantes, superaría a otros eventos del cómic en España mucho más establecidos. Por ejemplo, la última Cómic Barcelona reunió el pasado abril a 110.000 aficionados en la ciudad condal. Los hoteles de Málaga capital van a superar el 90% de ocupación, según ha expuesto a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para Málaga capital, Francisco Moro.