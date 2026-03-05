Moreno comprueba en Lovaina el "compromiso" y cumplimiento de "plazos" para que el IMEC se instale en Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Bruselas. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOVAINA (BÉLGICA)/SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves en la ciudad belga de Lovaina la sede del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), donde ha podido comprobar el "compromiso" y que "se van cumpliendo los plazos" para que dicho proyecto se instale en la comunidad autónoma andaluza, concretamente en Málaga.

Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en una atención a medios en el marco de esta visita a "probablemente la empresa líder del mundo en innovación y desarrollo en semiconductores", que realiza "nanotecnología de manera vanguardista", y que es "una referencia en investigación e innovación" en ese ámbito, según ha valorado.

Moreno ha remarcado que "hubo una muy fuerte competencia" entre Andalucía y otros territorios como Cataluña, y "otros países", para acoger esa instalación del IMEC, y "finalmente, gracias al esfuerzo económico" de la Junta, que ha aportado "alrededor de 130 millones de euros", se ha conseguido que se ubique en Málaga.

Ha explicado que está previsto que la adjudicación de la obra se lleve a cabo "en junio de este mismo año 2026", por lo que, "previsiblemente", las obras comenzarían "a finales" de este mismo año, si bien se trata de "obras complejas" que necesitan de un "constructor concreto" para llevarlas a cabo, según ha remarcado para apostillar que, "si todo va bien, como nos han garantizado", las obras "en efecto podrían comenzar" este año y "finalizarse lo antes posible".

Moreno ha explicado también que "más complicado" que elegir el edificio donde se instalará el proyecto, que será uno de 35.000 metros cuadrados en el Málaga Tech Park, es "la maquinaria" que lleva asociado, de "altísima tecnología" y "carísima".

Así, ha destacado que "casi 300 o 400 millones de euros" se dedican "simplemente a la compra de esas maquinarias", y ha precisado que "el proyecto estaría culminado, si todo va bien, alrededor de la primavera, de junio del año 2030", por lo que, "en un tiempo récord, Málaga y Andalucía se pondrían a la cabeza no solamente de España", sino como "una de las referencias en el mundo al tener unos de los laboratorios de este gran proyecto que es el IMEC en todo el mundo".

PUESTOS DE TRABAJO DE "ALTISIMA ESPECIALIZACIÓN"

El presidente ha apuntado que en la Junta están "muy ilusionados no solamente por los 250-400 puestos de trabajo que pueda tener de manera permanente" asociado este proyecto, que serían además "de altísima especialización, con nivel de cualificación y remuneración muy altos", sino por "toda la enorme cadena de valor que genera alrededor".

En ese punto, ha indicado que, "desde que se anunció por parte del Gobierno de Andalucía la instalación del IMEC en el Málaga Tech Park, hemos podido comprobar cómo un montón de empresas relacionadas con el mundo de la nanotecnología, de los semiconductores, se han interesado precisamente por estar también en la ciudad" malagueña y "en Andalucía, porque sin duda alguna es una referencia mundial y tiene la capacidad de atraer la atención de todo este sector tecnológico y innovación".

Al hilo, Moreno también ha celebrado que "la tecnología cada vez ocupe un lugar más destacado" en el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, porque, según ha abundado, se necesita que Andalucía "no solamente sea como era en el año 2019", cuando fue investido por primera vez como presidente de la Junta, que "tenía sólo dos motores" económicos, que eran la agricultura y el turismo, según ha apuntado.

Ahora, según ha destacado, la comunidad cuenta con "una agricultura más vinculada a la industria, mucho más potente, con más capacidad de exportación", así como con "un turismo más solvente, menos estacional y más selectivo, por tanto, con más calidad".

ANDALUCÍA COMO "REFERENTE" PARA ATRAER INVERSIONES

"Y ahora hemos incorporado dos nuevos brazos, el sector industrial, que pesa cada vez más en Andalucía, y el tecnológico", ha subrayado Moreno, que ha defendido que esta comunidad "tiene que tener esos cuatro motores funcionando para ser una economía fuerte" que afronte las "coyunturas y crisis" que puedan venir.

De igual modo, el presidente de la Junta se ha declarado "muy contento" de que "Andalucía siga siendo un referente de atracción de inversión extranjera y de fijación, en este caso, de sectores muy importantes".

A la pregunta de por qué desde el IMEC eligieron Andalucía en vez de Barcelona para instalarse, Moreno ha apuntado que, "primero, por el apoyo de la Junta", que "ha puesto 130 millones de euros de inversión, que eso siempre ayuda", y también porque el Málaga Tech Park tiene "un ecosistema tecnológico muy desarrollado".

Además, el presidente ha esgrimido otros factores, como "la ubicación geográfica, el posicionamiento que tiene Andalucía", que es ahora una región "atractiva" para las inversiones porque tiene "menos presión fiscal", porque sus "trabas administrativas se han ido simplificando", además de que, de la mano de sus universidades, dispone de "una potente capacidad de producción en este momento, de ingenieros en telecomunicaciones e industriales".

"En definitiva, tiene todo el ecosistema necesario y la conectividad para instalarse", además de "estabilidad política", según ha añadido el presidente, que en ese punto ha señalado que el 'procés' independentista catalán "ha hecho bastante más daño" a Cataluña, una comunidad, además, que no consigue aprobar presupuestos todos los años como le ocurre a Andalucía, según ha reivindicado también.

Por otro lado, Moreno también ha valorado que este proyecto del IMEC "empezó con el Gobierno de Flandes", que es regional, algo que ha destacado como "co-presidente del Comité de las Regiones y Ciudades de Europa", porque demuestra "cómo desde las financiaciones de regiones y ciudades también podemos contribuir y apoyar a proyectos que son de carácter internacional", ha subrayado.

El presidente de la Junta ha concluido subrayando que "lo importante de todo esto es crear una cadena de valor", y que este proyecto "al final lo que hace es producir y atraer a otras empresas que, a su vez, tienen que suministrar" a firmas "auxiliares que son también de alto valor", todo lo cual va a generar "un movimiento económico e industrial muy interesante para Andalucía", y "además con capacidad de sinergia" con otros puntos de Andalucía como el parque tecnológico de la Cartuja de Sevilla, o con Granada en materia de Inteligencia Artificial", según ha valorado también el presidente.