PSOE-A reclama "lealtad" a Moreno y que reconozca el papel y la inversión del Gobierno para que el IMEC llegue a Málaga

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha lamentado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "aproveche su última visita europea", a Bélgica en este caso, "para ejercer de 'gorrón institucional'", y le ha reclamado más "lealtad" entre administraciones, con "un reconocimiento expreso de que es el Gobierno de España el que propició la implantación de la sede del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) en Málaga, y que posibilita su creación con una inversión estatal de 500 millones de euros".

Así lo ha reivindicado el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, quien en un comunicado ha acusado a Moreno de actuar "de nuevo como 'gorrón institucional'", esta vez en la ciudad belga de Lovaina, donde "ha achacado en exclusiva a su Gobierno andaluz la elección de la capital malagueña como nueva sede de este importante centro tecnológico sin decir una palabra sobre el importante apoyo estatal al proyecto", según ha criticado el dirigente socialista.

En esa línea, Aguilar ha señalado que Moreno ha "olvidado decir dos cosas; la primera, que el IMEC va a venir a España, concretamente a Málaga, gracias a las gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez, y la segunda, más importante, que es el Gobierno de España el que pone 500 millones para la construcción y las instalaciones de este centro".

Así las cosas, el representante socialista ha reclamado a Moreno que "tenga un poco de lealtad institucional y más respeto hacia el Gobierno de España".