Moreno destaca el avance que supone el Centro de Ciberseguridad andaluz para potenciar confianza que genere inversión

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha inaugurado este jueves el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), ubicado en Málaga, con el que se responderá "a las crecientes y serias amenazas" en esta materia, y ha destacado el avance que supone para Andalucía hacia la seguridad, que es "fundamental porque es lo que genera confianza, que es lo que genera inversión, prosperidad, avance y desarrollo".

Así lo ha señalado Moreno en el acto de inauguración de este centro del que ha dicho es "el más importante que tenemos en España, ya que no existe ninguna otra comunidad autónoma que tenga un centro de la importancia, cualificación, especialización y capacitación" que este en esta materia y que está llamado a ser "el de mayor relevancia del sur de Europa".

Moreno ha explicado que hasta ahora se ha visto la seguridad en términos físicos, "nunca en términos tecnológicos, pero hoy día todas nuestras actividades, nuestro progreso, nuestro bienestar está en el ámbito de la ciberseguridad". "De que tengamos esas capacidades, esas herramientas, esa formación y esas estrategias dependerá la capacidad de progresar, avanzar y desarrollarnos en referente a nuestros vecinos y en el mundo", ha dicho.

Además, ha señalado que "Andalucía avanza en digital" y ha indicado que al hablar de ciberseguridad "no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente, de problemas reales, contundentes y que tenemos en el día de hoy". "Esto es el mundo actual, el rabioso presente, con sus oportunidades, incertidumbres, vertiginosos cambios", ha dicho.

"Y Andalucía no se va a sentar a verlo pasar, vamos a estar ahí, al timón de los nuevos tiempos para ser un referente tanto nacional como internacional, como ya hemos empezado a ser", ha incidido el presidente andaluz, quien ha añadido que la comunidad "entera protagoniza hoy una transformación hacia los nuevos desafíos que a su vez es una transformación hacia el nuevo liderazgo que queremos".

Para Moreno, con este nuevo centro "damos un paso de gigante para que Málaga y Andalucía se convierta en un lugar ciberseguro y podamos seguir atrayendo inversión, prosperidad y futuro". Ha considerado que el CIAN es "una institución de vanguardia que está destinada a ser probablemente la de mayor relevancia del sur de Europa en su especie para responder a las crecientes y serias amenazas que tenemos en materia de ciberseguridad".

Así, ha precisado que el CIAN nace "con la misión de coordinar la estrategia andaluza en esta materia" y con él se ejecutan las acciones marcadas por la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, con la que "Andalucía también ha ido a la vanguardia y que aprobada el año pasado cuenta con una inversión de 60 millones de euros".

Ha incidido en que el centro, con una inversión de 74 millones de euros, "marca un hito en todo el proceso emprendido" en materia de ciberseguridad y ha explicado que desde este espacio "se controlarán los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, las infraestructuras que son críticas y aquellas sobre las que sustentan nuestras redes; pero su efecto protector va a ir mucho más allá".

"El propósito es proporcionar confianza y protección a ciudadanos, a empresas privadas e instituciones públicas en el ecosistema digital andaluz, incluidos ayuntamientos, diputaciones y universidades; ayudaremos a desarrollar las competencias digitales de los andaluces y por lo tanto será una valiosa herramienta para que Málaga y toda Andalucía sea un lugar mejor donde vivir, donde trabajar, generar negocio y disfrutar con garantía de todas las posibilidades del presente", ha subrayado.

Para el presidente andaluz, "plantar cara a retos tan complejos como la ciberseguridad es algo que debemos hacer juntos"; apuntando que "no puede ser solo la administración autonómica, no puede ser solo el Estado, no puede ser solo el Ayuntamiento, no puede ser solo una empresa; sino que juntos tenemos que aunar esfuerzos para generar cada vez más capacidad de seguridad".

En este punto, ha recordado la próxima inauguración del centro de Google también en la capital malagueña y especializado asimismo en ciberseguridad y también el trabajo previo realizado por especialistas como Antonio Román, Bernardo Quintero y otros "que tuvieron la capacidad de ser visionarios y fueron pioneros en ciberseguridad en España cuando nadie se preocupaba".

Ha destacado la importancia "de la aportación y el compromiso de las grandes corporaciones tecnológicas mundiales" que están llegando a Málaga y a toda Andalucía en los últimos años, poniendo como ejemplo el acuerdo firmado recientemente con la multinacional Fujitsu para impulsar la ciberseguridad en el ámbito sociosanitario en Málaga.

Al respecto, ha indicado que "el resultado de esta implicación, de toda esta apuesta compartida entre el sector público y el sector privado es que Málaga es cada día más una tierra líder en el sector tecnológico y también en el sector de la ciberseguridad"; algo que, ha apuntado, se traslada también a otras ciudades de Andalucía.

Ha recordado también el trabajo "esencial" de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), nacida en 2021 con la que el Gobierno andaluz "avanza hacia la digitalización de nuestra comunidad autónoma", señalando que en el primer año de legislatura han invertido ya 200 millones de euros y a los que se sumarán otros 800 millones para llegar a 1.000 millones de euros de aquí a 2027.

"Estamos creando una administración digitalmente segura, empezando por la protección de los datos de los ciudadanos; colaboramos con la Administración local, poniendo a disposición de ayuntamientos y diputaciones una plataforma tecnológica para facilitar esa prestación de servicios y recursos en seguridad para que puedan tener una copia de seguridad de su información en nuestra propia nube; y trabajamos seriamente en la educación con sensibilización, concienciación y herramientas", ha manifestado.

En este punto, ha recordado también que este año se ha puesto en marcha por parte de la Universidad de Málaga (UMA) el primer grado universitario en ciberseguridad e inteligencia artificial "para poder, a su vez, ofrecer los mejores perfiles profesionales a las empresas del sector".

En el acto han participado también representantes de entidades como Google e Hispasec, quienes han coincidido en el desafío que supone la ciberseguridad en la actualidad y en la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas para "realmente hacer el mundo más seguro".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, por su parte, ha considerado que este centro "refuerza el posicionamiento de Málaga y de nuestra comunidad a la vanguardia de este sector tan estratégico y tan pujante" y ha señalado que esta industria del conocimiento requiere "trabajadores cualificados, estudios especializados y empresas e instituciones que inviertan de forma constante en innovación".

Ha incidido en que para la ciudad de Málaga y para la provincia "hoy es un día muy especial porque seguimos dando pasos de gigante en el camino hacia la diversificación económica y ampliando las oportunidades laborales de nuestros jóvenes" y ha señalado que este centro es "un enorme polo de atracción de talento y también para retenerlo".