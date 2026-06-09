‘Orfeo – Cantar para crecer' celebra su último concierto coral con alumnos del barrio de Campanillas (Málaga)

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MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de la Diputación de Málaga Edgar Neville acogerá en la tarde de este martes el concierto final del proyecto 'Orfeo-Cantar para crecer', una iniciativa educativa y artística que ha acercado el canto coral al alumnado del CEIP José Calderón de Campanillas.

La actividad forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, impulsado por las consejerías de Cultura y Desarrollo Educativo y Formación Profesional que, durante las últimas semanas, ha acercado al alumnado las prácticas artísticas contemporáneas para favorecer su creatividad, según ha informado la Junta en un comunicado.

En concreto, 'Orfeo-Cantar para crecer' ha estado dirigido y coordinado por el Orfeón Universitario de Málaga, entidad especializada en la difusión y formación musical en el ámbito coral. Durante varias semanas, el alumnado de quinto y sexto de primaria se ha iniciado en el canto coral y la polifonía en varias sesiones, dirigidas por Mario Porras, director del Orfeón.

Estas sesiones les han permitido experimentar la práctica coral en grupo y, a través de metodologías participativas, los estudiantes han trabajado habilidades vocales, escucha activa, coordinación grupal y creatividad. En paralelo, este trabajo ha fomentado valores como la cooperación, la disciplina compartida y la confianza.

El resultado de estas sesiones se pondrá en escena este martes, a partir de las 18,00 horas, en un concierto que los niños ofrecerán en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

El programa incluye en la primera parte distintas piezas interpretadas por los grupos de quinto y sexto curso, con obras de David Azurza, Josu Elberdin, Lorenz Maierhofer o Christophe Barratier. Como cierre del concierto, ambas clases ofrecerán un bloque conjunto, con piezas de Josu Elberdin y Marta Ariño.

'Orfeo-Cantar para crecer' ha permitido al alumnado vivir la experiencia completa de formar parte de un coro, han podido compartir el trabajo realizado con sus familias y han reforzado su vínculo con la música como práctica artística y social.

El proyecto se plantea con una clara vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse como una práctica estable dentro del centro educativo.

En este sentido, el propio centro ha propuesto la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas vinculadas al proyecto, como la organización de un acto de bienvenida para un grupo de alumnado procedente de Rumanía en el marco del programa Erasmus+, previsto para el próximo mes de noviembre.

PROGRAMA ANDALUZ DE ARTE Y EDUCACIÓN

En la provincia de Málaga se han llevado a cabo distintas iniciativas multidisciplinares en otros centros escolares. Álex Peña ha presentado en Torre del Mar (Vélez-Málaga) 'Invisibility vending machine', en torno a la creación literaria; mientras que el flamenco está presente en la provincia a través de 'Universo Eva: Flamenco para inspirar, educar y transformar' de Eva Yerbabuena, que bajo la mentoría de La Lupi concluirá próximamente en el IES Mar de Alborán de Estepona (Málaga).

Durante 2026, un total de 37 centros educativos andaluces participan en el Programa Andaluz de Arte y Educación con el objetivo de favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura a través de experiencias creativas y participativas.

El programa fomenta además el pensamiento crítico, la inclusión, la participación activa y el acercamiento del alumnado a las prácticas culturales contemporáneas.