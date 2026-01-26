El quinto Congreso de Ciberseguridad de Andalucía tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo en Málaga

Archivo - Imágenes de archivo de uno de los expositores del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía de 2024 en Fycma, Palacio de Ferias de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Ene.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha precisado este lunes las fechas del V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que se celebrará en Málaga los días 24 y 25 de marzo con el lema 'Secure Territories, Connected Future'.

Esta cita anual, organizada por la ADA en colaboración con el Ayuntamiento, reúne a especialistas, empresas, startups, pymes y administraciones públicas y convierte a la ciudad en el epicentro de la seguridad digital en España, han señalado este lunes en el marco de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Junta y el Consistorio malagueño.

Tras "el éxito" de la IV edición, celebrada el pasado mes de abril y que congregó a más de 3.000 profesionales, el congreso volverá "a ser un punto de encuentro para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en un sector estratégico para el desarrollo económico y tecnológico de Andalucía".

"Cada año son más los profesionales, las empresas y las instituciones que eligen Málaga para hablar de ciberseguridad. Este congreso es ya una cita imprescindible en el calendario del sector", ha señalado el consejero, quien ha invitado a los agentes del ecosistema digital a reservar las fechas.

Con el impulso de iniciativas como el Congreso de Ciberseguridad y otras como la firma de este convenio, la Agencia Digital de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga "refuerzan su compromiso conjunto con una transformación digital segura, colaborativa y al servicio de la ciudadanía", han señalado.

Además, desde el Gobierno andaluz han indicado que la ADA ha impulsado iniciativas "clave" en esta materia, como la creación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), operativo desde noviembre de 2023 y que integra al Centro de Operaciones de Seguridad, y el Clúster de Ciberseguridad de Andalucía, que agrupa a más de 60 entidades públicas y privadas.

Además, respalda grandes eventos como el Digital Enterprise Show, Talent Land, Comic Con o los Iris Game, con lo que muestra su apoyo a la dinamización del sector tecnológico, con una apuesta de más de dos millones anuales.