El SAS incorpora 58 profesionales en los servicios del Hospital de Estepona (Málaga)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una reunión. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ESTEPONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acometerá un "impulso decisivo" en el Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga) con la incorporación de 58 nuevos profesionales estructurales, una medida aprobada por el Consejo de Gobierno del pasado 22 de octubre que permitirá desplegar el 80% de la cartera de servicios prevista para este centro y convertirlo en un dispositivo "plenamente operativo y resolutivo".

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de esta novedad tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el director gerente del Hospital Universitario Costa del Sol, Antonio Cansino, del que depende del hospital esteponero, donde ha reconocido que "este refuerzo histórico" permite activar la actividad que recoge en su plan funcional.

Asimismo, Sanz ha destacado que este incremento de profesionales "no es un aumento numérico, sino la llegada de los perfiles estratégicos que permiten al hospital funcionar tal y como fue diseñado". En concreto, la distribución aprobada responde exactamente a lo propuesto por el propio centro, con 20 facultativos especialistas --entre ellos, seis anestesistas, cuatro cirujanos generales y tres traumatólogos que se destinan al bloque quirúrgico del hospital esteponero para acelerar su puesta en funcionamiento--, catorce enfermeras, diez técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), seis técnicos especialistas de laboratorio y tres de radiodiagnóstico, dos administrativos y tres celadores.

Al hilo, el consejero ha subrayado también el impacto territorial de esta medida. Según ha explicado, "con este refuerzo reducimos desplazamientos, mejoramos tiempos de atención, descargamos al Hospital Universitario Costa del Sol y garantizamos la equidad sanitaria en la Costa Occidental" en una "apuesta clara" por una sanidad pública "más cercana y eficaz". Tal y como ha emitido la Junta, la activación del 80% de la cartera de servicios "consolidará al hospital como un centro resolutivo, plenamente ajustado al modelo de alta resolución para el que fue concebido".

En contexto, hasta ahora, el hospital contaba con 78 profesionales y su actividad se limitaba a consultas externas, rehabilitación, radiodiagnóstico parcial y urgencias. Con la nueva dotación, la plantilla ascenderá a 136 profesionales, "lo que permitirá abrir el bloque quirúrgico, poner en marcha nuevas unidades y ampliar tanto la capacidad asistencial como diagnóstica del centro".

Igualmente, gracias a esta ampliación, el hospital podrá poner en funcionamiento de manera completa el bloque quirúrgico, incluyendo el Hospital de Día Quirúrgico y la URPA; activar la Unidad de Pruebas Funcionales, donde se incorpora la actividad de endoscopias; y ampliar la capacidad diagnóstica gracias al funcionamiento del laboratorio y el radiodiagnóstico durante 24 horas. De esta forma, el refuerzo de las urgencias, junto con la incorporación de los profesionales de enfermería, TCAE y personal técnico, permitirá "garantizar una atención continuada y resolutiva".

El avance asistencial se acompaña además de "nuevas inversiones en infraestructuras y equipamiento". De este modo, para 2026, en obras, está prevista la ejecución de una actuación de seguridad contra incendios en el almacén del hospital por un importe de 190.000 euros. Asimismo, hasta junio de 2026 se destinarán 8,8 millones de euros a la adquisición de equipamiento para la ampliación del pabellón B del Hospital Universitario Costa del Sol y para la reposición de material en el centro de Estepona, de los que 2,07 millones se están ejecutando en 2025 y 6,76 se ejecutarán en 2026.

Para finalizar, Sanz ha señalado que "el Gobierno andaluz está cumpliendo con planificación, con rigor y con hechos", y dotará a Estepona de "un hospital de referencia, moderno, operativo y al servicio de sus ciudadanos".