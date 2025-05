El Teatro Cánovas acoge el concierto 'Live sessions', la última sesión del ciclo Fuera de fase / Sesiones de escucha

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cánovas de Málaga, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte, organiza junto a la Asociación malagueña Oigovisiones el ciclo Fuera de fase/Sesiones de escucha, que se ha desarrollado en un total de tres sesiones en marzo, abril y mayo.

Tras la primera sesión celebrada el viernes 28 de marzo y que estuvo centrada en la obra de la compositora francesa Eliane Radigue; la segunda cita dedicada a la escena Post-Rock que tuvo lugar el 10 de abril, llega el turno para la última sesión del ciclo.

La cita será el próximo día 17 de mayo con un triple concierto de Iván Cebrián / Pepo Galán + Prrmb / Susan Drone. La jornada se completará con acciones paralelas como la charla de Susana López sobre 'La política del ruido' y la intervención sonora de Teslaradio, ha indicado la Junta en un comunicado.

Así, el próximo sábado, el músico madrileño Iván Cebrián presenta 'Inside//Outside', una propuesta de video-arte creada junto al realizador audiovisual Víctor Cerdán sobre el que Iván interpretará la banda sonora en directo.

Esta pieza, editada por Oigovisiones Label en 2022, destaca tanto "por la belleza, la cadencia y el montaje de imágenes de Víctor, como por el el minucioso desarrollo musical de Iván que transita el ambient de drones perfectamente hilvanados, fades eternos y loops que se desintegran dejando un rastro infinito". Cebrián forma parte también del colectivo experimental Menhir junto a Coco Moya.

Además, actuará sobre las tablas del Cánovas el malagueño Pepo Galán, un reconocido artista en la escena nacional e internacional, destacado por su ambient preciosista, de líneas melódicas que se tensan frente la inquietud y el desasosiego.

Galán cuenta con más de una decena de discos en importantes sellos. En esta ocasión estará acompañado con las visuales del también malageño Alexis Cruzado aka Prrmb.

Cierra la velada la artista sonora Susana López aka Susan Drone en el que es su primer concierto en Málaga. Susana realizará un live audiovisual mezclando tanto sonido e imagen como materiales intangibles que actúan como catalizadores para enfocar nuestra conciencia y alterar nuestra percepción.

López concibe el sonido como materia a la que esculpir con drones, grabaciones de campo y capas de texturas diversas para guiar el viaje. Con varios discos a sus espaldas, destacan: 'The Edge of the Circle' y 'Crónica de un secuestro', ambos del sello Elevator Bath (Austin, TX) , Huldra (Crystal Mine, 2020) o Vortex (2011).

El mismo sábado 17 de Mayo a las 18.00 horas se desarrollarán dos acciones paralelas. La primera, una charla de Susana López sobre su TFM, 'La política del Ruido: El ruido como arma definitiva'. Y, por último, la intervención sonora de Teslaradio (Chinowski Garachana) sobre el trabajo y palabras de Susana.

Teslaradio es un totem del activismo experimental malagueño. Miembro fundador del colectivo Transdisciplina, cuenta con varios discos en los que plasma sus inquietudes musicales y sociopolíticas, interconectando a distintos artistas sonoros y visuales del territorio nacional e internacional como en los tres volúmenes de Grains (varios sellos) o Noisescapes (Oigovisiones Label, 2020).

El Teatro Cánovas y la Asociación Oigovisiones, especializada en la difusión y edición de música ambient/experimental, han organizado este ciclo de conciertos y sesiones de escucha 'Fuera de Fase' para promover la escucha consciente. Esta iniciativa propone tres líneas de actuación que incluyen la programación de conciertos, sesiones temáticas de escucha que giran en torno a la trayectoria de artistas, géneros o materias y acciones paralelas íntimamente relacionadas con los estilos de músicas programados.

Por último, han recordado que las entradas están disponibles con un precio de venta general de 20 euros, con descuentos aplicables a personas desempleadas y pensionistas, que pueden adquirir sus localidades por 15 euros.

El teatro cuenta también con una tarifa joven de diez euros --hasta 30 años-- para favorecer la creación de nuevo público. Además, hay una tarifa especial de venta anticipada por la que se pueden adquirir las entradas hasta siete días antes de la función por un precio reducido de diez euros.